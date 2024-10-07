ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

當演唱會嘉賓「整首只唱8個字」台下傻眼！　李玉剛被酸：伍佰上身

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸知名歌手李玉剛在許嵩的蘇州演唱會上擔任特別嘉賓，兩人共同演繹了經典曲目〈新貴妃醉酒〉。然而，李玉剛在表演過程中與觀眾頻繁互動，有網友指出他全程只唱了8個字，還把副歌部分交由現場觀眾合唱，這一舉動引發觀眾不滿，部分網友質疑他有意躲避高音部分，甚至戲稱「李玉剛是不是變成了伍佰」，批評他的表演划水。

▲李玉剛擔任許嵩演唱會嘉賓。（圖／翻攝自李玉剛微博）

▲李玉剛擔任許嵩演唱會嘉賓。（圖／翻攝自李玉剛微博）

李玉剛現年46歲，以歌手、導演及中國歌劇舞劇院國家一級演員的身份為人熟知，特別以其精湛的反串表演風格出名。他在《星光大道》選秀節目中脫穎而出，擅長一人分飾兩角，並能自如地從男聲轉換至女聲。他的代表作包括〈新貴妃醉酒〉、〈剛好遇見你〉和〈萬疆〉，並多次登上央視春晚舞台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李玉剛擔任許嵩演唱會嘉賓。（圖／翻攝自李玉剛微博）

▲李玉剛隨應演唱會「划水」。（圖／翻攝自李玉剛微博）

對於此次演出引發的爭議，李玉剛在社群帳號上發影片回應，表示：「演唱〈新貴妃醉酒〉的初衷是想讓現場更熱鬧，與大家有更多互動。如果未能滿足大家的期待，我在此向大家致歉。」他還承諾，接下來的杭州演唱會，他將完整演唱一首十分鐘版的〈新貴妃醉酒〉。

李玉剛的工作室隨即發表聲明，強調李玉剛「雖年華漸長，但藝術之心依然年輕」。聲明中提到，「舞台上的他，依然是那位用歌聲跨越性別界限、觸動無數人心靈的靈魂歌者」。然而，李玉剛的創新與顛覆式表演一直以來備受爭議，尤其是他通過男性反串女性角色的方式，常被質疑破壞了戲曲的純粹性，甚至被批評譁眾取寵。

點我看影片

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！　她聽完改口道歉了：覺得自己很幼稚

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！　她聽完改口道歉了：覺得自己很幼稚

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝　網推時間點：離婚更高調

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝　網推時間點：離婚更高調

獨家／《大學生》逸祥求婚成功！穩交4年歌手女友點頭嫁了

獨家／《大學生》逸祥求婚成功！穩交4年歌手女友點頭嫁了

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

打敗朴寶英、金惠奫！林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

打敗朴寶英、金惠奫！林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

女網友抱怨男友「看赤鬼伯伯直播打手槍」　釣出本尊親回：很奇怪

女網友抱怨男友「看赤鬼伯伯直播打手槍」　釣出本尊親回：很奇怪

賈靜雯50歲生日趴「梧桐妹驚喜現身」　一見女兒哭了…幕後功臣是他

賈靜雯50歲生日趴「梧桐妹驚喜現身」　一見女兒哭了…幕後功臣是他

消防員買便當遭公審　唐從聖看不下去開酸：以後用餐時間不救難

消防員買便當遭公審　唐從聖看不下去開酸：以後用餐時間不救難

Toyz入獄5個月「手搖店嚴重虧損」！　蹦闆無奈提1請求：不然店要收了

Toyz入獄5個月「手搖店嚴重虧損」！　蹦闆無奈提1請求：不然店要收了

楊繡惠摸徐乃麟屁股「開黃腔片段被翻出」！　籃籃私訊遭公開爆不滿

楊繡惠摸徐乃麟屁股「開黃腔片段被翻出」！　籃籃私訊遭公開爆不滿

快訊／《麻辣教師GTO》老師逝世！沼田爆享壽84歲…年初剛演夯劇

快訊／《麻辣教師GTO》老師逝世！沼田爆享壽84歲…年初剛演夯劇

楊繡惠槓上徐乃麟改口道歉！　吳宗憲說話了：誰先翻臉誰就是輸家

楊繡惠槓上徐乃麟改口道歉！　吳宗憲說話了：誰先翻臉誰就是輸家

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！　她聽完改口道歉了：覺得自己很幼稚

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝　網推時間點：離婚更高調

獨家／《大學生》逸祥求婚成功！穩交4年歌手女友點頭嫁了

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

打敗朴寶英、金惠奫！林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

女網友抱怨男友「看赤鬼伯伯直播打手槍」　釣出本尊親回：很奇怪

賈靜雯50歲生日趴「梧桐妹驚喜現身」　一見女兒哭了…幕後功臣是他

消防員買便當遭公審　唐從聖看不下去開酸：以後用餐時間不救難

Toyz入獄5個月「手搖店嚴重虧損」！　蹦闆無奈提1請求：不然店要收了

楊繡惠摸徐乃麟屁股「開黃腔片段被翻出」！　籃籃私訊遭公開爆不滿

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李玉剛

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 當演唱會嘉賓「整首只唱8個字」台下傻眼！　李玉剛被酸：伍佰上身
  2. 眾量級Andy「舉啞鈴遭嫌噁」！　PO文求解：怎麼回才情商高？
  3. 中國蛙王覃海洋被控嫖娼　工作室澄清「惡意中傷」未婚妻再PO鐵證
  4. 小禎遭疑情變再發文　「想遇愛到願意包容我的人」曝理想愛情
  5. 邵雨薇找妹妹合照遭虧「年輕人才喜歡」！　走心：現在開始每天拍
  6. 木工素人爆紅！邱軍唱紅〈運轉人生〉YT點閱破5千萬　換保護膜被認出
  7. 《小丑：雙重瘋狂》登台灣票房冠軍！　瓦昆菲尼克斯親吐角色心境
  8. 「新香港波神」福利照大放送！「蜜桃臀＋S曲線」辣暈老司機
  9. 吳宗憲留3間房給鹿希派！　認房貸公司繳：會投資有什麼用，會投胎才重要
  10. 林萱瑜遭吐槽愛玩「結婚還去夜店」！　直球反擊酸民：會不會管太多？

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366