當演唱會嘉賓「整首只唱8個字」台下傻眼！　李玉剛被酸：伍佰上身

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸知名歌手李玉剛在許嵩的蘇州演唱會上擔任特別嘉賓，兩人共同演繹了經典曲目〈新貴妃醉酒〉。然而，李玉剛在表演過程中與觀眾頻繁互動，有網友指出他全程只唱了8個字，還把副歌部分交由現場觀眾合唱，這一舉動引發觀眾不滿，部分網友質疑他有意躲避高音部分，甚至戲稱「李玉剛是不是變成了伍佰」，批評他的表演划水。

▲李玉剛擔任許嵩演唱會嘉賓。（圖／翻攝自李玉剛微博）

李玉剛現年46歲，以歌手、導演及中國歌劇舞劇院國家一級演員的身份為人熟知，特別以其精湛的反串表演風格出名。他在《星光大道》選秀節目中脫穎而出，擅長一人分飾兩角，並能自如地從男聲轉換至女聲。他的代表作包括〈新貴妃醉酒〉、〈剛好遇見你〉和〈萬疆〉，並多次登上央視春晚舞台。

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▲李玉剛隨應演唱會「划水」。（圖／翻攝自李玉剛微博）

對於此次演出引發的爭議，李玉剛在社群帳號上發影片回應，表示：「演唱〈新貴妃醉酒〉的初衷是想讓現場更熱鬧，與大家有更多互動。如果未能滿足大家的期待，我在此向大家致歉。」他還承諾，接下來的杭州演唱會，他將完整演唱一首十分鐘版的〈新貴妃醉酒〉。

李玉剛的工作室隨即發表聲明，強調李玉剛「雖年華漸長，但藝術之心依然年輕」。聲明中提到，「舞台上的他，依然是那位用歌聲跨越性別界限、觸動無數人心靈的靈魂歌者」。然而，李玉剛的創新與顛覆式表演一直以來備受爭議，尤其是他通過男性反串女性角色的方式，常被質疑破壞了戲曲的純粹性，甚至被批評譁眾取寵。

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