木工素人爆紅！邱軍唱紅〈運轉人生〉YT點閱破5千萬　換保護膜被認出

記者吳睿慈／台北報導

歌手邱軍原是一名木工，從選秀節目《聲林之王》發跡，拿下亞軍後，年初推出首張個人專輯《情歌手》，他的好聲音逐漸打開知名度，爲戲劇《華麗計程車行》獻唱插曲〈運轉人生〉愈來愈受歡迎，包括MV突破2000萬次點擊、稱霸KKBOX華語單曲和專輯榜冠軍、稱霸KKBOX台語榜冠軍189天、iTunes單曲＆專輯榜冠軍、TikTok影片使用10萬支影片、各大KTV點播冠軍等等，因此自發片以來，邱軍的YouTube頻道突破5000萬次總點擊量。知名度變高，他7日現身入圍金鐘慶功記者會，坦言日前手機換保護膜被認出，幽默表示「私下要更注意言行」。

▲邱軍參戰《聲林之王》後走紅，年初推出首張個人專輯。（圖／索尼音樂提供）



邱軍的歌曲〈運轉人生〉入圍最佳戲劇原創歌曲的提名，爆紅之後演出邀約不斷，他幾乎每個周末都有演出，平日也排滿工作，已經許久未休假，索尼音樂華語部總經理許惟援特地帶著特休假卡到現場送上休假大禮，希望他除了衝刺工作，還是要有適度的休息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼邱軍與李李仁驚喜合唱。（圖／索尼音樂提供）



獲得休假大禮，他隨意填寫休假日，只是考量到事業正要開始衝刺，僅填寫了3天，直說：「用3天回老家放鬆一下剛剛好，想爸爸煮的菜。」他對於人氣變化有感，走在路上容易被認出來，坦言「不太習慣」，之前去西門町換手機保護貼，被認出來，店家播放〈運轉人生〉，讓他有點不知所措而走出店家，笑喊「現在私下要更注意言行，出門要整理頭髮」。

邱軍商演邀約不斷，收入大幅度增加，他透露現在一個月約15到20場商演，出道前做木工，如果有時間還是會想接木工的案子，因為不想忘記自己原本的樣子。場上李李仁現身祝賀好成績，兩人一起合唱〈運轉人生〉，而李李仁也帶來大禮，滿滿一個推車的冠軍獎盃，他說：「知道邱軍得了非常多的冠軍，根本數不清了，直接送一車，希望再多得幾個，且最好可以先把金鐘獎帶回家。」邱軍也說：「李仁哥一定也能把金鐘獎帶回家！」互相祝福，相約要再一起慶功。