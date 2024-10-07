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安心亞認了「外型被貼標籤」　無奈親揭心態：只能一張一張撕掉

記者黃庠棻／台北報導

台語犯罪懸疑劇《孔雀魚》昨（6）日播出第三集，該劇在35-54歲女性觀眾中平均收視率達0.8，最高瞬間收視率更飆至1.17，自首週播出以來表現不俗，各大聯播平台也交出亮眼成績單。LINE TV台劇榜、中華電信MOD及Hami Video影劇館PLUS平台上多日蟬聯第一，進一步推高了該劇的熱度與討論度。

▲《孔雀魚》。（圖／華視、公視台語台）

▲《孔雀魚》播出後獲得好評。（圖／華視、公視台語台）

第三集的核心劇情聚焦在亞男正式加入陽光清潔公司，波叔、肥雪與林峰特地為她舉辦了歡迎聚餐，這一場景引發了大量觀眾的情感共鳴。自亞男在失去丈夫張力後，一直在孤獨中掙扎，背負著家庭與社會的壓力，如今終於找到了一群可以彼此扶持，並且共同奮鬥的夥伴，這種義氣與信任感成為她前行的最大動力，讓她在困境中重新找到力量與希望。

▲《孔雀魚》。（圖／華視、公視台語台）

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▲《孔雀魚》播出後獲得好評。（圖／華視、公視台語台）

在林峰與肥雪的引路下，使亞男開始深入過去不曾涉足的社會底層，探索都市陰影下的秘密，為接下來的劇情埋下了更多懸疑的伏筆。本週在《孔雀魚》中飾演肥雪的美麗本人首次亮相，甫登場就引發廣泛討論，尤其是他在劇中的台語表現，獲得了觀眾的一致好評，自然流利的台語更讓不少觀眾直呼「美麗本人的台語真是太好了」他的演繹不僅讓肥雪這個角色更加立體，也為劇情增添了不少看點。

▲《孔雀魚》。（圖／華視、公視台語台）

▲《孔雀魚》播出後獲得好評。（圖／華視、公視台語台）

在劇中，亞男與波叔、林峰等人聚餐後提到「看破不說破」的觀點，也引發兩位女主角的思考。飾演亞男的尹馨坦言「學會沉默和聆聽其實需要智慧。」年輕的她總是直言不諱，心裡藏不住事情，隨著年紀漸長，有些話不必說出口，適時閉嘴反而是一種成熟的表現。

▲《孔雀魚》。（圖／華視、公視台語台）

▲《孔雀魚》播出後獲得好評。（圖／華視、公視台語台）

扮演小雪的安心亞則談到「看破不說破也是一種保護自己的方式。」自己在感情中曾遇到過目的不純粹的人，雖然心裡清楚對方的不真誠，但她選擇用自己的方式遠離對方，避免不必要的衝突。

▲《孔雀魚》。（圖／華視、公視台語台）

▲《孔雀魚》播出後獲得好評。（圖／華視、公視台語台）

聊到被貼過標籤的感受，飾演阿健的亮哲在訪談中坦言「你們說怎樣就怎樣吧。」因為他熱愛運動，經常被貼上四肢發達，頭腦簡單的標籤，一度讓他放棄反抗，甚至逃避長輩們的期望。亮哲笑稱，年輕時覺得與其抗爭，不如順其自然，但也讓他在生活中受限，差點無法上大學。不過，隨著時間推移，他逐漸學會做讓自己真正快樂的選擇，擺脫了外界束縛。

▲《孔雀魚》。（圖／華視、公視台語台）

▲《孔雀魚》播出後獲得好評。（圖／華視、公視台語台）

安心亞則感慨道「我能做的，就是把那些標籤一張一張地撕下來。」過去曾因外型帶來了許多工作機會，但也給自己帶來了束縛與限制，她表示會更珍惜每次機會，展現自己更多的面貌。而張再興無奈表示「這是自己選擇的路，就要自己承受後續的評價。」在演戲的這些年頭，他也經歷了刻板印象的挑戰，無法讓每個人都認同，只能尊重不同的觀點並不斷努力，讓圈內及觀眾看到他更多的可能性。

▲《孔雀魚》。（圖／華視、公視台語台）

▲《孔雀魚》播出後獲得好評。（圖／華視、公視台語台）

飾演命案現場清理工的尹馨和安心亞，談到戲外個人的居家習慣時，尹馨笑稱「真是問到點了，我應該是波叔吧！」她透露，當她工作結束回到家時，家裡會成為「移動路徑」，外套、包包會一路脫到臥室，尹馨強調她有自己的「有序擺放方式」更享受自己熟悉的整齊感。

▲《孔雀魚》。（圖／華視、公視台語台）

▲《孔雀魚》播出後獲得好評。（圖／華視、公視台語台）

飾演小雪的安心亞則分享「我有點完美主義耶！」身為處女座的她有潔癖屬性，強調在收拾時，必須「有邏輯和美感」甚至可以花整個下午整理一個櫃子，對於整理有極高的要求與想法。

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安心亞, 孔雀魚, 尹馨

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