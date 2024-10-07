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超狂台劇《影后》製作秘辛曝光！　原來是「嚴藝文真人故事」改編

記者黃庠棻／台北報導

影集《影后》集結多名演技派女星，昨（6）日編導嚴藝文與監製丁長鈺出席由Netflix首次與釜山國際電影節（BIFF）合作、匯集亞太地區頂尖創意人才所舉辦的「Creative Asia Forum 亞太區創作者論壇」，與來自韓國、日本、印尼等各地創作者們進行深度交流。

▲《影后》編導嚴藝文、監製丁長鈺出席釜山影展東南亞創作者論壇。（圖／Netflix提供）

▲《影后》編導嚴藝文、監製丁長鈺出席釜山影展亞太創作者論壇。（圖／Netflix提供）

其中，同樣以編劇出身，現任Netflix華語內容總監的Maya Huang黃怡玫與兩位同樣身為女性創作者的編導嚴藝文及監製丁長鈺，在這場論壇中進行了一場「走進亞洲女性影視創作者的世界」的深度談話，更在談話開始前播放《影后》前導預告時，聽到現場來自各地創作者們此起彼落的笑聲。

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▲《影后》編導嚴藝文、監製丁長鈺攜手楊謹華、謝盈萱、陳庭妮出席釜山跨海聯訪。（圖／Netflix提供）

▲《影后》編導嚴藝文、監製丁長鈺攜手楊謹華、謝盈萱、陳庭妮出席釜山跨海聯訪。（圖／Netflix提供）

而被問及一開始是如何有這個構想要來創作關於女演員的故事，編導嚴藝文分享「這其實是我個人最殘酷的生命經驗」，這要追溯到當年得到金鐘獎的肯定後，回到了劇組的拍戲日常，卻發現自己突然變得不知道該怎麼演戲，頓時覺得有點對不起「影后」這個頭銜，不禁開始思考是否要繼續表演這條路，於是開始描寫這個故事，並在監製丁長鈺的促成下，將這段儲存在電腦中的故事真正地製作出來，最後歷時兩年誕生了這部作品。

▲《影后》編導嚴藝文、監製丁長鈺出席釜山影展東南亞創作者論壇。（圖／Netflix提供）

▲《影后》編導嚴藝文、監製丁長鈺出席釜山影展亞太創作者論壇。（圖／Netflix提供）

而嚴藝文也分享自己在看劇或是創作時，角色與人物的刻畫對她來說是最重要的，與她默契十足的監製夥伴丁長鈺也認同一部戲之所以吸引人，正是因為角色非常真實且立體，這也是她當時在看見這個故事時非常喜歡的原因，「導演創造了十個女性的樣貌，橫跨不同世代，每一個角色都非常立體，即便是像我一樣不是女演員的一般女性，也有辦法從這幾個角色身上，找到能夠共鳴的點。」

▲《影后》編導嚴藝文、監製丁長鈺出席釜山影展東南亞創作者論壇。（圖／Netflix提供）

▲《影后》編導嚴藝文、監製丁長鈺出席釜山影展亞太創作者論壇。（圖／Netflix提供）

而提到本次和Netflix合作的心情，嚴藝文也分享當自己還是一名演員時，台灣還沒有這樣的串流平台，且當時許多故事也都聚焦於男性主角，作為一名女演員，大多數時候只是功能性或裝飾性的，直呼「我從20幾歲開始就演媽媽，這些年在娛樂圈裡也不知不覺孕育了多『孩子』了！」

▲《影后》編導嚴藝文、監製丁長鈺出席釜山影展東南亞創作者論壇。（圖／Netflix提供）

▲《影后》編導嚴藝文、監製丁長鈺出席釜山影展亞太創作者論壇。（圖／Netflix提供）

近年隨著串流平台進入市場，嚴藝文透露我們看到了本土產業的一些變化，表示「過去女演員的選擇並不多，但現在我們有了更多的類型、更多的角色和更多的選擇，即使現在我還是要演媽媽，演出的方式和詮釋也會不同，我很高興在台灣看到這些變化，讓我們可以講述我真正想講的故事。」，最後也不忘向大家推薦11月7日一起欣賞《影后》，並期待聽見各位觀眾與創作者們最真實的反饋。

▲《影后》編導嚴藝文、監製丁長鈺出席釜山影展東南亞創作者論壇。（圖／Netflix提供）

▲《影后》編導嚴藝文、監製丁長鈺出席釜山影展亞太創作者論壇。（圖／Netflix提供）

寫實生存影集《影后》以演藝圈生存實錄為主軸，揭露光鮮亮麗背後的幕後祕辛，以及這群影后們在同時作為「女演員」和「女人」時，所面臨關於親情、愛情、友情、自我價值探討等寫實人生考驗，以及他們該如何生存。

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