黃曉明新歡爆「和前夫好友聊色」！　怒掀搭訕SOP：誤會我兄弟10年

記者田暐瑋／綜合報導

黃曉明日前公開與小15歲的網紅葉珂戀情，迅速成為網路熱議話題，葉珂的背景和過往情史也成為關注焦點，包括整形和前段婚姻都被一一挖出。如今前夫更爆料稱，葉珂當年打進上流圈，還跟自己的兄弟「聊騷」，引發各界議論。

▲葉珂和黃曉明證實熱戀中。（圖／翻攝自黃曉明工作室、葉珂微博）



葉珂的王姓前夫近日爆料兩人當初的相識過程，根據他說法，兩人不是在學校中認識，而是女方主動透過微博找到他的好友，傳了私訊搭訕後，成功加入SCC超跑俱樂部，「然後去珠海喝酒認識的。」

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▲網傳葉珂前夫爆料。（圖／翻攝自微博）



不只和好兄弟有過曖昧關係，葉珂後來還試圖圓謊，稱是前夫朋友主動追求，王姓前夫當時還誤會自己朋友，「我兄弟當時說她不好。她說我兄弟得不到什麽，惱羞成怒。誤會了我兄弟十年，我兄弟最近才給我看以前被追的信息。」

事實上，葉珂2022年和王姓富商前夫離婚，近來網路瘋傳葉珂仍是前夫兩家公司的董事長，王姓前夫日前發聲明強調，「一肴餐飲」是自己的個人產業，從創立到現在「都沒有葉姓人投資和參與經營管理」。至於「金開實業」是他家人的公司，同樣與葉珂無關。王命金表示，這些無中生有的傳言，已經嚴重影響了他和家人公司的聲譽，甚至對生意造成了實質的損害，「其實這些信息企查查一查便知，接下來我們會追究造謠根源並直接起訴。」