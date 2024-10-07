【本周夯星聞】日YTR「無罩騎車」狂吸200萬！　《不熙娣》班底遭暫踢

記者張筱涵／綜合報導

本周娛樂圈話題多樣，何妤玟突曬婚紗照，留言區刷一排恭喜，不過其實只是工作上的寫真，但公開混血男星身分時仍叫眾人大吃一驚。熱點閱第二、三名則是在社群平台討論度超高的《小姐不熙娣》班底和日本YouTuber。

TOP1：何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

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何妤玟於29日凌晨在社群網站上傳一張身穿婚服、被男子捧臉的照片，立刻引發熱議，網友紛紛猜測男方身份。她稍後澄清，男方其實是「婆媽天菜」田舞陽，照片只是兩人合作拍攝年曆，而非戀愛對象。照片中，何妤玟穿著白色婚服，佩戴華麗皇冠和耳環，氣質優雅，與田舞陽互動親密，儘管只是為寫真書拍攝，但她以曖昧文字配文，並感謝粉絲的支持，強調自己單身，請大家不要多慮。

▲何妤玟公開男方照片。（圖／翻攝自Instagram／winnie0104）

TOP2：電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」 幫人出櫃遭罵爆

綜藝節目《小姐不熙娣》因知名髮型師Miyake在節目上未經同意公開朋友的跨性別身份及照片，引發爭議與網友撻伐。該事件讓當事人感到強烈不滿，Miyake隨後緊急道歉，承認未經當事人同意就使用照片是她的過失。電視台於1日晚間發布第二次聲明，針對事件進行道歉，並澄清製作單位在製播時曾向來賓確認資料來源並獲得肯定的回覆，來賓也已簽署播出同意書，因此才在節目中使用相關內容。

然而，事件引發廣泛關注後，電視台決定暫停與Miyake的合作，並表示今後將加強節目內容的審核機制，避免類似事件再次發生。電視台也強調，將加強向節目來賓宣導權益保護的重要性，並承諾對未來的節目內容進行更加嚴格的把關，以避免再次出現相關爭議。

▲電視台封殺Miyake。（圖／翻攝自Miyake臉書）

TOP3：日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

日本YouTuber「ag_rinko」自2023年9月開設頻道後，因發布多支具爭議性的影片迅速成名，其中一段她未穿內衣騎單車的影片更獲得240萬次點閱。她的頻道以擦邊球的內容吸引觀看，如裙底走光、穿著暴露等風格，儘管影片不露臉，卻成功掌握流量密碼，頻道知名度隨之飆升。然而，這些影片也引來部分網友的批評，認為她為了流量不擇手段，會帶來負面影響。

對此，網友反應兩極，一部分人稱讚她勇於挑戰禁忌，認為影片有趣且具話題性，留言區熱鬧非凡；但也有部分人擔心這類影片會敗壞社會風氣，呼籲YouTube加強審查。事實上，近年來日本許多網紅以擦邊球內容來吸引流量，這類影片引發討論，部分網友更呼籲官方應出面進行管制。

▲日本YTR擦邊球影片吸引超高流量。（圖／翻攝YouTube／ag_rinko）