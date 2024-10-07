ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

【本周夯星聞】日YTR「無罩騎車」狂吸200萬！　《不熙娣》班底遭暫踢

記者張筱涵／綜合報導

本周娛樂圈話題多樣，何妤玟突曬婚紗照，留言區刷一排恭喜，不過其實只是工作上的寫真，但公開混血男星身分時仍叫眾人大吃一驚。熱點閱第二、三名則是在社群平台討論度超高的《小姐不熙娣》班底和日本YouTuber。

▲▼０９２９－１００６本周夯新聞。（圖／記者張筱涵製）

TOP1：何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

[廣告]請繼續往下閱讀...

何妤玟於29日凌晨在社群網站上傳一張身穿婚服、被男子捧臉的照片，立刻引發熱議，網友紛紛猜測男方身份。她稍後澄清，男方其實是「婆媽天菜」田舞陽，照片只是兩人合作拍攝年曆，而非戀愛對象。照片中，何妤玟穿著白色婚服，佩戴華麗皇冠和耳環，氣質優雅，與田舞陽互動親密，儘管只是為寫真書拍攝，但她以曖昧文字配文，並感謝粉絲的支持，強調自己單身，請大家不要多慮。

▲何妤玟公開男方照片。（圖／翻攝自Instagram／winnie0104）

▲何妤玟公開男方照片。（圖／翻攝自Instagram／winnie0104）

TOP2：電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

綜藝節目《小姐不熙娣》因知名髮型師Miyake在節目上未經同意公開朋友的跨性別身份及照片，引發爭議與網友撻伐。該事件讓當事人感到強烈不滿，Miyake隨後緊急道歉，承認未經當事人同意就使用照片是她的過失。電視台於1日晚間發布第二次聲明，針對事件進行道歉，並澄清製作單位在製播時曾向來賓確認資料來源並獲得肯定的回覆，來賓也已簽署播出同意書，因此才在節目中使用相關內容。

然而，事件引發廣泛關注後，電視台決定暫停與Miyake的合作，並表示今後將加強節目內容的審核機制，避免類似事件再次發生。電視台也強調，將加強向節目來賓宣導權益保護的重要性，並承諾對未來的節目內容進行更加嚴格的把關，以避免再次出現相關爭議。

▲電視台封殺Miyake。（圖／翻攝自Miyake臉書）

▲電視台封殺Miyake。（圖／翻攝自Miyake臉書）

TOP3：日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

日本YouTuber「ag_rinko」自2023年9月開設頻道後，因發布多支具爭議性的影片迅速成名，其中一段她未穿內衣騎單車的影片更獲得240萬次點閱。她的頻道以擦邊球的內容吸引觀看，如裙底走光、穿著暴露等風格，儘管影片不露臉，卻成功掌握流量密碼，頻道知名度隨之飆升。然而，這些影片也引來部分網友的批評，認為她為了流量不擇手段，會帶來負面影響。

對此，網友反應兩極，一部分人稱讚她勇於挑戰禁忌，認為影片有趣且具話題性，留言區熱鬧非凡；但也有部分人擔心這類影片會敗壞社會風氣，呼籲YouTube加強審查。事實上，近年來日本許多網紅以擦邊球內容來吸引流量，這類影片引發討論，部分網友更呼籲官方應出面進行管制。

▲日本YTR擦邊球影片吸引超高流量。（圖／翻攝YouTube／ag_rinko）

▲日本YTR擦邊球影片吸引超高流量。（圖／翻攝YouTube／ag_rinko）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！　她聽完改口道歉了：覺得自己很幼稚

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！　她聽完改口道歉了：覺得自己很幼稚

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

打敗朴寶英、金惠奫！林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

打敗朴寶英、金惠奫！林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝　網推時間點：離婚更高調

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝　網推時間點：離婚更高調

女網友抱怨男友「看赤鬼伯伯直播打手槍」　釣出本尊親回：很奇怪

女網友抱怨男友「看赤鬼伯伯直播打手槍」　釣出本尊親回：很奇怪

賈靜雯50歲生日趴「梧桐妹驚喜現身」　一見女兒哭了…幕後功臣是他

賈靜雯50歲生日趴「梧桐妹驚喜現身」　一見女兒哭了…幕後功臣是他

消防員買便當遭公審　唐從聖看不下去開酸：以後用餐時間不救難

消防員買便當遭公審　唐從聖看不下去開酸：以後用餐時間不救難

快訊／《麻辣教師GTO》老師逝世！沼田爆享壽84歲…年初剛演夯劇

快訊／《麻辣教師GTO》老師逝世！沼田爆享壽84歲…年初剛演夯劇

楊繡惠摸徐乃麟屁股「開黃腔片段被翻出」！　籃籃私訊遭公開爆不滿

楊繡惠摸徐乃麟屁股「開黃腔片段被翻出」！　籃籃私訊遭公開爆不滿

唐綺陽運勢／獅子「與前任有連結」射手小心爛桃花！巨蟹有理財麻煩

唐綺陽運勢／獅子「與前任有連結」射手小心爛桃花！巨蟹有理財麻煩

大蛇丸認愛1月首放閃！單手摟女友比讚「出來玩爆」…還穿情侶衣

大蛇丸認愛1月首放閃！單手摟女友比讚「出來玩爆」…還穿情侶衣

日人夫諧星驚爆「電視台巴士性侵女子」　趁車內僅2人下手…網震怒

日人夫諧星驚爆「電視台巴士性侵女子」　趁車內僅2人下手…網震怒

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！　她聽完改口道歉了：覺得自己很幼稚

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

打敗朴寶英、金惠奫！林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝　網推時間點：離婚更高調

女網友抱怨男友「看赤鬼伯伯直播打手槍」　釣出本尊親回：很奇怪

賈靜雯50歲生日趴「梧桐妹驚喜現身」　一見女兒哭了…幕後功臣是他

消防員買便當遭公審　唐從聖看不下去開酸：以後用餐時間不救難

快訊／《麻辣教師GTO》老師逝世！沼田爆享壽84歲…年初剛演夯劇

楊繡惠摸徐乃麟屁股「開黃腔片段被翻出」！　籃籃私訊遭公開爆不滿

唐綺陽運勢／獅子「與前任有連結」射手小心爛桃花！巨蟹有理財麻煩

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday星光雲, 本週夯新聞

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 日諧星「車內性侵」爆受害者是女藝人！美女妻不忍了IG護夫首發聲
  2. 天團2NE1台灣開唱票價出爐！　「最貴逼近8千」這些人可以先買
  3. 雙胞胎依依爸爸反應曝光！　「低調關心女兒」網感動：爸爸都一樣
  4. 長年失和弟弟去世　瑪丹娜打破沉默致哀
  5. 賈永婕任職101董座滿月　揪曾馨瑩米其林餐廳慶祝
  6. T-ara芝妍遭爆「夫妻倆吵超兇！」　婚姻1月早出事⋯曾認：婚後工作全沒
  7. 大S歡慶48歲生日！具俊曄偷藏驚喜在廁所　手繪畫作告白：我的愛，熙媛
  8. 郭彥均全家抱著一起哭！認與家人吵架…「什麼都要我」陷情緒魔鬼
  9. 專訪／涂善存、張豐豪戲外也超甜！　「相差4歲」私底下暱稱曝光
  10. 快訊／《麻辣教師GTO》老師逝世！沼田爆享壽84歲…年初剛演夯劇

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366