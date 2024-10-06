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《艾嘉食堂》片尾字幕藏驚喜！　陸元琪忍1年半公開：終於可以說出來

記者陳芊秀／綜合報導

實境節目《艾嘉食堂》是全球首個獲得CJ ENM《尹食堂》官方授權的節目，在外界高度關注下昨日（5）首播。藝人陸元琪激動發文「我忍了一年半」，透露兒子袁義是幕後工作人員，而且對拍攝工作全程封口，保密到家。

▲▼《艾嘉食堂》首播，陸元琪忍1年半公開拍攝內幕。（圖／翻攝自臉書）

▲《艾嘉食堂》首播，陸元琪忍1年半終於說了。（圖／翻攝自臉書）

陸元琪說：「終於可以說出來那些日子我有多想念我兒子了！」她提到這是經紀公司老闆B2與韓國超級製作人羅PD合作的節目，對兩大金牌製作人的合作充滿期待。回憶起兒子參與節目製作的過程，她不記得兒子跟公司一群人去蘇梅島多久，感覺去了比半年還長的時間，「這是兒子第一次參與這麼厲害的製作團隊，竟然還進了導演組」，字裡行間難掩開心。

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回想母子對話，兒子袁義告知要出發去蘇梅島錄製一個厲害的新節目，陸元琪問東問西都問不出所以然，兒子總是回答「這是商業機密」。她感謝公司給兒子這麼好的機會，感謝張艾嘉對大家的照顧，「節目要上了，我感動到像是抱了孫子似的是怎麼了……」。原來她的媽媽與二姊本來也很期待看到節目，不料相繼離世，最後感性寫下「今天，她們在天上一定也很開心跟驕傲」。

而《艾嘉食堂》片尾節目字幕出現了袁義的名字，是助理導演之一。

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