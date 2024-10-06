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Dcard大書人設翻車！　「很想試試辦公室戀情」影片發言被挖

記者陳芊秀／綜合報導

坐擁百萬訂閱粉絲的Dcard Video團隊成員之一大書，昨日（5）深夜坦承離婚將近2年，對前妻造成「難以平復的傷害」，並宣布將會離開團隊。而他過去給大眾暖男、智慧風趣的印象，如今形象大翻車，過去發言也被挖出批評。

▲▼大書發言「很想試試辦公室戀情」被網友挖出。（圖／翻攝自Dcard）

▲大書發言「很想試試辦公室戀情」被網友挖出。（圖／翻攝自Dcard）

大書坦承離婚將近2年，並透露已經有了新女友。在Dcard論壇引發熱烈討論。他過去在頻道單元「Dcard尋奇」參與討論辦公室戀情，當聊到「大家能接受辦公室戀情嗎」，他高高舉手接著說：「不過老實說，我們完全沒有辦公室戀情過，但我真的很想試試看。」不料前妻日前爆料以「前夫劈腿觀察日記」為題，內文Hashtag「帶新人帶上床」、「我親眼看見他進摩鐵」等，引發外界震驚與揣測。

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▲▼大書發言「很想試試辦公室戀情」被網友挖出。（圖／翻攝自Dcard）

▲大書拍片話題談辦公室戀情，舉手回應。（圖／翻攝自Dcard）

而大書拍片時的發言，如今被網友感嘆「知道之後再回來看這部影片真的覺得有點噁心⋯，本來真的覺得他是一個很有智慧，有道德界線的人」。更有人坦言「大受打擊……當初最喜歡的人就是大書」、「人設都假的」。

大書限動坦承因個人私事處理不當，不僅對先前的配偶造成難以平復的傷害，也讓一路支持自己的朋友和共事的團隊感到失望。他今年認識了現任女友，並強調女友並非公司成員，對於受到誤會的團隊成員表示歉意，並宣布接下來將會離開Dcard Video，努力彌補過去的錯誤，並為此次風波向大眾致歉。

▲▼大書深夜承認外遇離婚。（圖／翻攝自IG／大書）

▲大書深夜承認已經離婚，對前妻造成難以平復的傷害。（圖／翻攝自IG／大書）

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