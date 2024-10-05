張如君獻處女作參加比賽　形象大使主席紀皖珍加發特別獎

記者葉文正／台北報導

張如君獻出處女畫作，參加臺北市松山區公所、民俗委員會及社區大學合辦祖父母節活動畫賽「愛在畫中:祖孫情深」，得獎名單公布結果獲得好友美業形象大使選拔活動主席紀皖珍加發特別獎加油，鼓勵她繼續創作參賽、再接再厲。

▲美業形象大使主席紀皖珍(左)，決加發一個特別獎給張如君。（圖／松山社大提供）



張如君除了身為全球城市小姐選拔活動創辦人外，同時也是受市府委託興辦松山社區大學的泛美國際文教基金會董事長。



▲張如君熱愛作畫。（圖／松山社大提供）

為了表達對松山社大、松山區公所及松山區民俗委員會合辦「愛在畫中」繪畫比賽的大力支持，她也難得的獻出處女作，召喚民眾踴躍參加。



張如君說，畫作是信手即興創作，偶一為之。投稿目的是志在參加、不在得名，而且參賽規定為了避免評審不公，本來就規定主辦單位工作人員投稿不具比賽受評資格，因此比賽不列入成績。



不過，透由她的畫作，意外顯露出她仍有一定的畫功。張如君自信表示，「我其實學過3年美術設計」，簡單繪畫對她而言，並非難事，參賽不求得名，目的是希望喚起大家對祖父母長輩們的關心及感謝。



松山區祖父母節「愛在畫中:祖孫情深」活動，由松山區副區長施淑梨、民俗委員會會長石決在及全球城市美業形象大使選拔活動台灣賽區主席紀皖珍等人頒獎。



紀皖珍現場另外加發給張如君一個特別獎，支持她未來能繼續投稿參賽。張如君說，只要是公益競賽活動，她都會樂於繼續參加。