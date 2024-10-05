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雙胞胎依依「避免更多誤解」揭心聲：他是一個很棒的人

記者許逸群／台北報導

雙胞胎女星依依和前夫史丹利在去年宣布離婚，不過最近兩人的事受到外界討論及關注。依依今（5日）稍早開直播訴說心聲，並不斷地為前夫史丹利說話，坦言：「很多話經過轉述，都已經脫離原意了，他是一個很好的爸爸，很單純的人。」

▲依依和史丹利離婚。（圖／翻攝自依依臉書）

▲依依和史丹利在去年離婚。（圖／翻攝自依依臉書）

事實上，其實依依與史丹利離婚後並無交惡，依依日前發文的用意也非要針對前夫，而是以自己的角度來闡述生活。根據了解，依依原本是想要跟單親的媽媽們做心靈交流，所以近日發了一些離婚後的心情，沒想到引起討論與關注，便決定開直播說明。

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▲▼雙胞胎依依。（圖／取自依依臉書）

▲雙胞胎依依。（圖／取自依依臉書）

依依在直播影片中，多數是在為前夫史丹利說話，並表示雙方各自發聲的內容，因經過各界轉述易造成誤會，她說：「超多網友都給我和前夫很好的支持鼓勵，也希望之後媒體不要再報導他了，避免有更多的誤解，也造成對他的傷害。」

依依在直播影片中，坦言相當憂心因新聞不斷，會對雙方家人造成傷害，也希望大家不要誤會前夫，「他是一個很棒的人。」依依也表示，對方是一名很孝順的女婿與另一半。

▲▼雙胞胎依依。（圖／取自依依臉書）

▲雙胞胎依依。（圖／取自依依臉書）

依依表示，有些話經過網友轉述已經失去了原意，她在直播中強調，前夫史丹利是一個非常好的人，其實每一個人都有缺點，但史丹利的優點遠遠大過於不足的地方。至於為何直播後立刻刪除？根據了解，依依是因為怕被斷章取義，所以想改為用文字來寫。言談之中，不難感覺到她用盡辦法想保護雙方。

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依依, 雙胞胎, 雙胞胎依依, 史丹利

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