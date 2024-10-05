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正式與《孝利家民宿》說再見！　李孝利夫妻結婚11年「首爾新生活」

記者張筱涵／綜合報導

南韓天后李孝利和丈夫李尚順近日結束了長達11年的濟州島生活，正式搬回首爾展開新生活。他們已經於9月底順利搬進新家，目前正忙於整理和安頓，而在李孝利的Instagram貼文也可見，他們正式向濟州島房子說再見的紀念照。

▲▼李孝利 李尚順。（圖／翻攝自Instagram／lee_hyolee）

▲李孝利和李尚順婚後一直都住在濟州島，今年首次搬到首爾展開新生活。（圖／翻攝自Instagram／lee_hyolee）

綜合韓媒報導，李孝利與李尚順於去年8月以約韓幣60億元（約台幣1.5億元）全額現金購買位於平倉洞的獨棟住宅，總面積達100坪，包括地下1層及地上2層。該住宅也根據夫妻二人的生活方式進行了裝修，李孝利擁有四分之三的股份，李尚順則持有四分之一。

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自2013年結婚後，李孝利與李尚順便在濟州島愛爾邑的素吉里展開新婚生活，並因節目《孝利家民宿》廣受關注，該節目展現了他們在濟州的日常生活，吸引了大量遊客前來造訪。然而，隨著隱私問題的增加，夫婦二人曾搬到濟州其他地區生活，此次，他們結束長達11年的濟州生活，首次在婚後定居首爾。

此前，李孝利與李尚順已透過YouTube頻道公開搬遷計劃，李孝利也曾在朴明洙的YouTube節目中提到這次搬遷，坦言雖然有許多新工作要在首爾展開，但對於離開濟州島的決定感到不捨，甚至曾因心情低落了整整一個月。李尚順也在劉在錫的YouTube頻道中透露，兩人決定搬回首爾是為了更積極地投入工作，但也強調濟州島將永遠是他們心中懷念的地方，並表示濟州島的房子已租給朋友。

▲▼李孝利 李尚順。（圖／翻攝自Instagram／lee_hyolee）

▲李孝利和李尚順和濟州島房子拍紀念照。（圖／翻攝自Instagram／lee_hyolee）

平倉洞位於北漢山山麓，是韓國傳統的富人區之一，與城北洞並列。該區域不僅聚集了許多政界與權力人士，還有包括崔秀宗、河希拉夫婦，劉海鎮，金惠秀，徐太志，尹鐘信等多位知名藝人居住。

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