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周杰倫深夜宣布「送演唱會門票」：沒經過公司同意　萬名網友暴動

記者蔡琛儀／綜合報導

天王周杰倫（周董）的演唱會門票向來一票難求，而他年底在台北大巨蛋的演唱會門票未開賣先轟動，不少粉絲都相當擔心搶不到票；昨晚周董突然在IG宣布要送出演唱會門票，條件是要粉絲幫忙找到他沒看過的稀有網球拍，馬上吸引上萬網友按讚。

▲▼周杰倫12月上旬確定大巨蛋開唱。（圖／杰威爾音樂提供）

▲周杰倫演唱會門票向來一票難求。（圖／杰威爾音樂提供）

周董近年來迷上打網球，也曾和周邊星友如蕭敬騰、余文樂、劉畊宏等人尬過球技；他昨晚發文表示，自己最近迷上在網路找各種奇奇怪怪稀有的網球拍，「如果各位球友有在網路上看到厲害的、沒看過的、超級限量的，請PO上主頁@我，之後再刪掉也行，到時哥會來看看到底有沒有我沒看過的，選出來把演唱會門票送出去，大家覺得如何？」

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而周董也在限動PO上這則發文，還幽默說：「這篇發文沒經過公司同意」、「但我不管了」、「不管你在任何城市，演唱會門票送出去」、「看得出來我找球拍找到瘋掉了吧！」可見他有多想要找到稀有球拍。而周董也特別說，自己已經看過很多球拍，因此各種老式古董球拍不用再給他看，客製化的也不算。

▲▼周杰倫宣布若有人找到稀有網球拍，會從中選出並送演唱會門票。（圖／翻攝周杰倫IG）

▲周杰倫宣布若有人找到稀有網球拍，會從中選出並送演唱會門票。（圖／翻攝周杰倫IG）

粉絲見狀，馬上就有人熱情投稿，結果都被周董打槍表示已經看過，也有不少人紛紛tag自己的好友，號召大家一起來找球拍好獲得天王贈送的門票，更有人幽默說要拿家裡的電蚊拍來報名，相當逗趣。

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