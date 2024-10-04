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陳慕義公開經紀人「終於不再是一個人」！　網一看秒懂：高級酸

記者王靖淳／綜合報導

資深男星陳慕義去年憑電影《老狐狸》獲得金馬獎最佳男配角，平時會在臉書記錄生活的他，最近突然發文公開自己與經紀人Gina的合作經歷，並對這段夥伴關係表達深深的感謝，「謝天謝地，我終於不再是一個人了。」貼文曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚，同時也有不少人認為他的貼文內容意有所指，因此紛紛留言虧他，「高級酸」、「最後一句笑翻」。

▲▼陳慕義。（圖／翻攝自Facebook／陳慕義）

▲陳慕義發文公開經紀人。（圖／翻攝自Facebook／陳慕義）

陳慕義在文中回憶，Gina是在自己拿下第60屆金馬獎男配角獎之後開始擔任他的經紀人。Gina當時幽默地向他表示：「你開始沒有戲接了，我來幫你接住所有的侮辱，幫你接新的演出機會。」對此，陳慕義坦言，過去他從未想過要找經紀人，尤其是「一個沒戲可接的經紀人」，但Gina的介入改變了他的工作生涯。

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陳慕義特別提到，Gina的老公是他的好朋友，這三人因此成了緊密的夥伴關係。不僅如此，Gina也幫助陳慕義的兩個女兒帶來快樂，讓這個家庭不必因為他的忙碌工作而有任何裂痕。他強調，Gina並非以金錢利益為優先考量，而是幫助他接下許多戲劇以外的通告和演出機會，這些挑戰讓他能深入接觸台灣社會各個階層，工作內容也變得更加多樣化。

▲▼陳慕義。（圖／翻攝自Facebook／陳慕義）▲▼陳慕義。（圖／翻攝自Facebook／陳慕義）▲▼陳慕義。（圖／翻攝自Facebook／陳慕義）

▲網友認為陳慕義的文章意有所指。（圖／翻攝自Facebook／陳慕義）

最後，陳慕義表示：「不要問我Gina她怎麼抽成，沒有，Gina只幫我加成。」他也感謝上天，讓他終於不再是一個人，而是有這位誠懇、直率又肯花錢的經紀人陪伴，讓他的事業邁向更豐富且多樣的發展。事實上，演員吳慷仁日前宣布與大陸經紀公司壹心娛樂簽約，事後更發文表示「我不再是一個人」，如今陳慕義的貼文曝光後，除了網友們紛紛寫下支持及祝福的留言，不過也有部分網友認為他的貼文似乎在偷酸對方，因此留言表示「偷臭某人齁！」、「最後一句，懂」、「喜歡你的高級酸」。

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吳慷仁, 陳慕義

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