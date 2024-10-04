荳荳泳池解放比基尼！　一轉身「大面積挖空」裸背全露出

記者王靖淳／綜合報導

女星荳荳（何紫妍）近年在節目《娛樂百分百》中參加「凹嗚狼人殺」，憑著亮眼表情圈粉不少人，平時會透過社群記錄生活的她，最近在IG秀出身穿比基尼坐在泳池旁的一系列擺拍辣照，除了秀出傲人上圍外，也大方展現美背。貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚。

▲荳荳分享辣照。（圖／翻攝自Instagram／hoelaine1116）

照片中，荳荳身穿一套金色的比基尼，整體風格簡約而大方。上衣立體的線條設計，凸顯她的身材線條以及傲人上圍；下身綁帶款式，讓她的造型更加時尚。她坐在泳池區域，頭髮明顯濕潤，部分髮絲自然地垂落在肩膀上，左耳邊還插著一朵白色的花，襯托熱帶風情。荳荳臉上露出自然的微笑，表情自在愉悅，在她身後還可見到涼亭或渡假小屋，散發出輕鬆氛圍。

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▲荳荳會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／hoelaine1116）

在其他照片中，荳荳除了轉身展現美背之外，還只露出上半身漂浮在水面上，整個人看起來相當放鬆。她的長髮濕潤，隨意地貼在肩膀和背後，微笑看向鏡頭，表情柔和且自然，給人一種輕鬆而平靜的感覺。照片背景的四周環繞著綠色植物和熱帶樹木，整體畫面呈現一種清新舒適的氛圍。為此，貼文曝光後，吸引不少人紛紛留言大讚，「好美」、「太辣了」、「有氣質的性感」。

▲荳荳辣曬裸背。（圖／翻攝自Instagram／hoelaine1116）

