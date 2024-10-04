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楊繡惠自稱「三重楊丞琳」　被籃籃糾正應該是這個人

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》日前造訪雲林古坑，尋找隱藏在咖啡樹間的咖啡職人。一開場阿翔、籃籃、楊繡惠和鄭楠鐘一同帶來了一段令人懷念的復古咖啡廣告，瞬間掀起一波回憶殺，搭配陽春又走音的廣告歌曲，楊繡惠拿著咖啡鐵罐性感貼臉，神還原當年紅極一時的小虎咖啡廣告，超爆笑開場逗趣連連。

▲阿翔、楊繡惠、籃籃以及鄭楠鐘。（圖／民視提供）

▲阿翔(左起)、楊繡惠、籃籃以及鄭楠鐘。（圖／民視提供）

接著，職人張孝慈人以超乎想像的方式登場，竟然打扮成咖啡罐，讓楊繡惠一度懷疑自己是不是在看魔術秀，這樣的開場不僅讓人捧腹大笑，還讓大家對咖啡的世界充滿好奇。接著大家來到咖啡園採收咖啡豆，籃籃看到矮矮的咖啡樹驚呼不已，職人立馬解釋，這樣才能更輕鬆採收，楊繡惠問起咖啡的命名來源，達人則耐心告訴大家，大多是以地區命名，沒想到籃籃立馬自稱「新莊林依晨」，阿翔接著來了一句「松山郭富城」，讓楊繡惠也自稱「三重楊丞琳」，把大家逗得樂不可支！籃籃聽到後馬上說過不去啦，阿翔還說「三重楊紫瓊」比較適合啦，然後，雖然大家搞笑不斷，但每一顆咖啡果實的採收都讓他們更加認真。

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▲阿翔、楊繡惠、籃籃以及鄭楠鐘。（圖／民視提供）

▲大家一起探索咖啡的奧妙。（圖／民視提供）

達人隨即拿出果皮茶讓大家品嚐，香氣四溢，讓人愛不釋手，達人拿出玻璃瓶要教大家「打咖啡」，正當大家滿臉疑惑，職人解釋用玻璃瓶用滾動的方式輾壓咖啡果實去皮，沒想到無厘頭的籃籃問可以用玻璃瓶「打咖啡」的時候，說時遲那時快就直接用玻璃瓶打咖啡果實，讓達人驚呼失聲不可以這樣打咖啡豆，職人們對咖啡豆的愛護可見一斑，也讓觀眾看到咖啡農的執著與認真。除此之外，他們還要將咖啡豆曝曬，卻在這時天公不作美，突如其來的降雨讓大家手忙腳亂，收完咖啡豆後，雨卻又神奇地停了，這場「雨中咖啡」也讓大家體會到農夫看天吃飯的辛苦。

接著，咖啡王子戴圳明登場，沒想到眾人要學拉花竟然還要先詢問咖啡王子的學生，結果學生竟然是縣長張麗善，超大咖學生讓全場驚呼連連，楊繡惠與縣長更是咖啡拉花比賽，讓氣氛high到最高點，縣長在咖啡泡上完美拉出愛心形狀博得滿堂彩，除了推廣咖啡，今年國慶煙火在雲林，縣長邀請全台灣觀眾朋友一起到雲林看國慶煙火。

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