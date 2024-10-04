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幻藍小熊出道1個月「新歌破千萬還上遍打歌舞台」　親揭明年好消息！

記者蔡琛儀／台北報導

女團GENBLUE幻藍小熊出道僅1個月，出道單曲〈COCOCO〉MV一個月就突破1200萬點閱，更上遍《The Show》、《Show Champion》、《M Countdown》、《音樂中心》、《音樂銀行》、《人氣歌謠》等南韓六大打歌舞台，還陸續接受JTBC 新聞、知名電台Radio’n Us 及 IDOL RADIO《Arirang Radio》採訪，也登上南韓官方音樂節《 MU:CON》表演，氣勢十足。

▲▼GENBLUE幻藍小熊韓文單曲〈COCOCO〉返台慶功記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼幻藍小熊舉辦韓文單曲〈COCOCO〉返台慶功記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼GENBLUE幻藍小熊韓文單曲〈COCOCO〉返台慶功記者會。（圖／記者湯興漢攝）

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幻藍小熊近日快閃回台，今（4日）舉辦慶功記者會，更首度在台灣演出〈COCOCO〉，回顧在南韓受訓的這些日子心情更是相當激動。媛媛說上《音樂中心》時，心情緊張到不行，結果倒數上台時麥克風的發射器意外掉落，「那時想說怎麼辦，但想到公司有說，即使台上出錯也不能暫停或是讓人看得出來，我就先拿著再說，後來在團員幫忙下順利放回去。」

聊到這次征戰各大打歌舞台，幻藍小熊不免也在後台遇到許多前輩，像是華莎、NMIXX的Bae，而毓則笑說：「有一次在後台廁所刷牙，迎面而來就是NMIXX的Bae前輩，我就邊刷牙邊跟前輩打完招呼，然後因為太害羞就逃出廁所了！」媛媛也幸運遇到偶像子瑜，「 就覺得竟然出現在眼前，有圓夢！」雖然沒有打招呼，但遠遠看到已讓媛媛直呼滿足。

▲▼GENBLUE幻藍小熊韓文單曲〈COCOCO〉返台慶功記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼幻藍小熊出道單曲〈COCOCO〉創下好成績。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼GENBLUE幻藍小熊韓文單曲〈COCOCO〉返台慶功記者會。（圖／記者湯興漢攝）

而她們上遍打歌舞台，也擁有許多飯拍、直拍影片，被團員公認是「直拍女王」的Nico，今天還在現場表演10連拍，Nico傳授秘訣：「就是背鏡頭，對鏡頭的機位，一定要清楚機位，不然有時可能太興奮會慌掉。」采甄說：「看到她的直拍會覺得很強、很讚。」媛媛也說：「雖然每個人都有直拍跟不同粉絲，但大家聚集起來就是幻藍小熊。」隊長XXIN也表示大家會互相看直拍再學習彼此的優點。

此外，幻藍小熊也分享每次表演，在後台的趣事，像是采甄就突然爆料Ayeon的肚臍很好看，「我本來是批評Ayeon的肚臍很奇怪，結果越看越覺得好看。」搞笑說Ayeon的肚臍是一條線，自己會調皮在她肚臍弄一個十字架，現場好奇Ayeon的肚臍到底多好看？Ayeon還有些害羞的站起身來秀肚臍，相當搞笑。此外她們明年1月18日將在台大體育館舉辦FAN CONCERT，門票26日開賣，詳洽KKTIX。

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