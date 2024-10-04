直擊／台灣限定歌單！舒華開腿辣舞合體雨琦〈SUPER STAR〉 萬人嗨炸了

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團(G)I-DLE一連3天在台北小巨蛋開唱，3萬張門票售罄。她們4日揭開演唱會首場，從〈Super Lady〉、〈Revenge〉、〈LATATA〉唱到〈Oh my god〉等歌，全場觀眾為她們喊著應援，尖叫聲沒停過。

▲(G)I-DLE二度在台開唱。（圖／讀者提供）

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(G)I-DLE於4日在台舉辦I-DOL巡演台灣站，5人帶來數首熱門歌曲，接著很有誠意地輪流送上solo舞台，Minnie先化身為「任率」唱著《背著善宰跑》的OST 〈Like a dream〉，再來是小娟霸氣登場飆饒舌唱〈Is this bad b****** number?〉，場上飆著C8（韓國髒話），全場氣氛炒到最高點，接著薇娟宛如公主般現身唱〈Sky Walking〉，觀眾秒被她的甜美嗓音擄獲。

不同於其他場次，雨琦與舒華驚喜合體組成「野生姐妹」，化身2人組合的S.H.E熱情開唱〈SUPER STAR〉，帶來性感舞蹈，舒華脫掉外套露出雪白肌膚，甩著秀麗長髮熱舞，台下尖叫聲掀頂。

▲▼舒華合體雨琦表演〈SUPER STAR〉。（圖／讀者提供）

為台灣觀眾送上彩蛋歌單〈SUPER STAR〉，雨琦幽默笑喊：「今天有沒有很野呀！選這首歌就是顯而易見，就是歌名那樣『超級巨星』。」舒華附和：「不需要解釋！」Minnie大讚「真的來了超級巨星」，薇娟在一旁爆料「雨琦天天把『超級巨星』掛在嘴上」，雨琦自豪地說「我們野生姐妹今天非常炸」，全場笑出來，接著她們獻唱〈Fate〉、〈Allergy〉、〈Never Stop Me〉等歌，現場氣氛歡愉。