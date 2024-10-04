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「張娜拉老公」池承炫突曝病情：罹患不治病⋯　申東燁當場嚇到結巴

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員池承炫出道15年，日前參演律政劇《好搭檔》飾演「張娜拉老公」，卻愛上妻子多年助理，搞出婚外情，隨著戲劇收視率直線上升，他遭受觀眾的罵名也就越激烈，知名度大幅提高。戲劇現已播畢，他近日出演申東燁網路節目，坦言自己罹患不治病，在1個月前把酒與菸全都戒掉了，突然對外公開病情，令粉絲心疼不已。

▲池承炫因主演《好搭檔》人氣飆升。（圖／翻攝自YouTube）

▲池承炫因主演《好搭檔》人氣飆升。（圖／翻攝自YouTube） 

池承炫在《好搭檔》雖是飾演渣夫，但本人性格灑脫、好相處，在戲劇圈打滾多年終於熬出頭，他近日出演談話性網路節目，坦言國民認知度大幅度上升，路人看到他都會主動問好「有好好收看戲劇中」，只是妻子會不時虧他的出軌角色，連爸爸都充滿問號「這是什麼角色呀」、「一定要演成這樣嗎」，家人反應笑翻所有人。

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踏入戲劇圈邁入15年頭，池承炫演技生涯並非一帆風順，2015年所有作品邀約突然全中斷，光靠演戲收入無法維生，當時妻子提議「要不要試著開韓式小吃店」，他透露當時社區附近沒有好吃的辣炒年糕、血腸店，「但我妻子煮的東西真的很好吃」，強力推薦妻子開店，夫妻倆準備創業之際，剛好他所參演的戲劇《太陽的後裔》播出，妻子希望他繼續朝演技方面努力，才沒有放棄演員夢想。

▲▼ 「張娜拉老公」池承炫突曝病情：罹患不治病⋯　申東燁當場嚇到結巴。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼池承炫突承認罹患不治病，最近已經戒酒戒菸。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼ 「張娜拉老公」池承炫突曝病情：罹患不治病⋯　申東燁當場嚇到結巴。（圖／翻攝自YouTube）

池承炫演過許多角色，雖都是配角，但皆是戲劇裡不可或缺的人物，漸漸打開知名度，只是一直以來忙於工作的他，身體跟著亮起了紅燈，他首度對外公開：「雖然不是危及生命的程度，但我罹患了不治病。」由於節目是以邊喝酒邊聊天為宗旨，但他無法喝酒，才會選擇說出病情，「其實我最近戒了酒跟菸，照理說應該去年就要戒掉了，但現在好像真的到了必須戒掉的時間了。」

▲▼ 「張娜拉老公」池承炫突曝病情：罹患不治病⋯　申東燁當場嚇到結巴。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼池承炫突承認罹患不治病，申東燁事前不知情嚇到結巴。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼池承炫突承認罹患不治病，申東燁事前不知情嚇到結巴。（圖／翻攝自YouTube）

池承炫在節目尾聲才解釋為何自己不喝酒的原因，由於申東燁事前不知情，他被嚇到結巴「沒事沒事」，申東燁整理完情緒才回答「戒菸當然非常好，酒也確實沒必要⋯」，雖然酒是他很好的紓壓管道，但為了健康已經不喝了，池承炫突如其來曝光病情讓粉絲擔心不已，希望他好好管理身體。

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池承炫, 好搭檔, 張娜拉老公

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