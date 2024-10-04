28幅世界名畫爆爭議！X光鑑定《戴珍珠耳環的少女》　驚見藏400年秘密

記者蕭采薇／綜合報導

世界名畫《戴珍珠耳環的少女》和《倒牛奶的女僕》皆出自荷蘭黃金時代大師約翰尼斯維梅爾（Johannes Vermeer）之手，包含其在內的28件名畫，首度聚集阿姆斯特丹大展時，卻爆發一項震驚世界的消息。

▲《靠近維梅爾》揭示X光掃描技術，取得了400年來的突破新發現。（圖／海鵬提供）

重現畫界傳奇的紀錄片《靠近維梅爾》，描述荷蘭國家博物館策展人韋伯，想在退休前實現一個偉大夢想－－舉辦有史以來規模無與倫比的「維梅爾大展」。他除邀請專家鐵粉，集思廣益發現新觀點，更聯絡全世界擁有維梅爾畫作的博物館與收藏家。

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經過鍥而不捨的追查，韋伯邀請到來自7個國家、14家博物館的28件畫作，這時：其中來自某國博物館的維梅爾畫作，據傳並非出自維梅爾之手。該片不僅展現人們之於維梅爾藝術的風靡與熱愛，更印證策展人韋伯的觀點：「好的展覽能改變你對世界的看法。」

▲《倒牛奶的女僕》也出自荷蘭「黃金時代大師」約翰尼斯維梅爾之手。（圖／海鵬提供）

維梅爾的畫作雖然舉世聞名，但世人對他個人卻知之甚少。他不僅沒有自畫像、更沒有書信和手札，僅存的37件畫作，就是這位繪畫大師所留給後世的一切。電影《靠近維梅爾》記錄了這場史上規模最大、專為維梅爾舉辦的展覽形成，共集結來自日本、美國等世界各國的28幅作品，許多名畫更是第一次在荷蘭國家博物館展出。

▲28幅名畫首展驚爆爭議，《靠近維梅爾》狂吸65萬鐵粉創紀錄。（圖／海鵬提供）

其中包括：海牙莫瑞泰斯皇家美術館《戴珍珠耳環的少女》、巴黎羅浮宮《編織蕾絲的女工人》、德國德勒斯登國家藝術收藏館《窗邊讀信的少女》、柏林博物館《一杯酒》、華盛頓國家藝術畫廊《持天平的女人》，以及紐約弗里克收藏館的三件珍藏畫作。而來自華盛頓國家藝術畫廊的《帶長笛女孩》，就是驚爆並非出自維梅爾之手的畫作。

▲《靠近維梅爾》讓策展人葛瑞格韋伯搖身化為偵探。（圖／海鵬提供）

《靠近維梅爾》片中還展現了將維梅爾名畫帶回荷蘭所需的外交手段，更揭示X光掃描技術取得了400年來的突破新發現：原來《戴珍珠耳環的少女》的背景並非黑色，其實是綠色。那麼專家們又是如何斷定《戴珍珠耳環的少女》是維梅爾畫的？

▲即將退休的荷蘭國家博物館策展人葛瑞格韋伯，想舉辦史上規模無與倫比的「維梅爾大展」。（圖／海鵬提供）

《靠近維梅爾》讓各國策展人搖身為偵探，除對維梅爾畫作的光線、顏色、紋理和陰影的使用進行分析比對，更藉畫中的蛛絲馬跡，展示了維梅爾的悲喜人生及其獨特才華，深入探討「維梅爾之所以成為維梅爾」的真正原因，全新觀點如同一團巨大火焰撲向世界，電影將於11月8日在台上映。