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夏于喬、楊貴媚釜山追星！同框池昌旭　「邊走紅毯邊入圍」先顧合照

記者蕭采薇／台北報導

甫入圍本屆金馬八項大獎的《小雁與吳愛麗》，2日在金馬入圍公布的同時，也在今年的釜山國際影展開幕走上華麗紅毯。夏于喬和楊貴媚，在得知入圍金馬獎時，更是在釜山影展會場上興奮地追星！要詢問貴楊貴媚入圍感言時，楊貴媚還化身粉絲大喊：「等一下再說！那個誰在那邊我要先去和他拍照！」

▲《小雁與吳愛麗》楊貴媚、夏于喬釜山影展追星。（圖／牽猴子提供）

▲《小雁與吳愛麗》楊貴媚、夏于喬釜山影展追星，與池昌旭同框。（圖／牽猴子提供）

《小雁與吳愛麗》導演林書宇、監製苗華川、張林翰和演員夏于喬、楊貴媚，一同盛裝出席釜山影展。在抵達影展紅毯時，剛好就是金馬入圍開始揭曉，導演林書宇還特別說：「先不要告訴我入圍幾項，等走完紅毯再一起跟我說。」監製苗華川形容：「當時在紅毯每踏一步就覺得有好消息傳來。」

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▲《小雁與吳愛麗》楊貴媚、夏于喬釜山影展追星。（圖／牽猴子提供）

▲楊貴媚對國際影展熟門熟路，在釜山一路有人主動和她打招呼。（圖／牽猴子提供）

《小雁與吳愛麗》入選今年釜山國際影展金智奭單元競賽片，這也是第一次有台灣電影入選釜山影展的金智奭單元。更是今年台灣唯一一部參與競賽的劇情長片，將與其他7部入圍電影共同角逐金智奭大獎，結果也將在10月11日揭曉。

▲《小雁與吳愛麗》楊貴媚、夏于喬釜山影展追星。（圖／牽猴子提供）

 ▲《小雁與吳愛麗》（左起）左起監製苗華川、楊貴媚、夏于喬、導演林書宇、監製張林翰。（圖／牽猴子提供）

而入圍今年金馬最佳女主角和最佳女配角的其實夏于喬和楊貴媚在出發釜山影展之前，兩人就已經研究那個韓星有出席，以及想在現場找哪個明星拍照。果真就順利和帥氣韓星池昌旭、日本演員坂口健太郎、有村架純和常演反派的韓星尹敬浩合影。

▲《小雁與吳愛麗》楊貴媚、夏于喬釜山影展追星。（圖／牽猴子提供）

▲《小雁與吳愛麗》夏于喬（中）與日星有村架純、坂口健太郎合照。（圖／牽猴子提供）

去過釜山多次，也常出席各大影展的楊貴媚，更被監製形容來到釜山彷彿就像遇見許多很久不見的老朋友，包含工作人員和記者都主動向她打招呼或是問候。楊貴媚也獲邀擔任「釜山國際影展美麗佳人亞洲大賞」獎項的頒獎人，先前楊貴媚也曾在2017年獲得「美麗佳人亞洲大賞」的終身成就獎。

▲《小雁與吳愛麗》楊貴媚、夏于喬釜山影展追星。（圖／牽猴子提供）

▲《小雁與吳愛麗》（左起）夏于喬、韓星尹敬浩、楊貴媚.。（圖／牽猴子提供）

為了順利參加昨晚的釜山影展開幕儀式，因為台灣近日飽受颱風山陀兒攪局，導演林書宇、夏于喬和楊貴媚還擔心3日可能無法順利起飛，於是臨時決定提前一天先飛去釜山準備，還好飛機和飯店都有順利更改出發。《小雁與吳愛麗》也將10月4日和5日於釜山影展進行世界首映，導演和演員也將和釜山現場觀眾、影人現場交流互動，《小雁與吳愛麗》將於10月10日全台上映。

 

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