ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《人生清理員》迎結局！黃冠智提早領便當「小拇指不見」竟藏含義

記者黃庠棻／台北報導

影集《人生清理員》將在本周六播出精彩完結篇，戲還沒有播完，觀眾就齊聚敲碗第二季，上週劇情黃冠智演出的萬兔因職災而墜樓身亡，令觀眾封為「催淚機器」哭喊「這真的是最哀傷的角色了。」黃冠智難過角色提早領便當，同感說出「有沒有人也想過，如果哪天自己走了，有誰會傷心難過呢？」他看見大家的心痛外也感受到滿滿的愛。

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》即將迎來大結局。（圖／果陀娛樂提供）

片中，鳳小岳前往接遺體時情緒潰堤大哭，戲外也最捨不得萬兔一角，「冠智演出充滿挑戰生活的角色，很有勇氣地去付出了一切。」金士傑則感慨「希望天底下所有的萬兔都能原諒自已，因為每個人多多少少都有機會成為某一位萬兔。」宋芸樺更想和萬兔說「你一生都在為別人努力，但現在你可以自由飛了。」

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《人生清理員》即將迎來大結局。（圖／果陀娛樂提供）

宋芸樺、蔡嘉茵聊到萬兔領便當的這場戲，紛紛表示，以前拍哭戲要培養情緒，但這次完全不用培養，很好哭，排戲時就忍不住掉眼淚。黃冠智感性認為該角色因需要守護他愛的人，他才能在遇到這些困難時堅強的活著「但生命很脆弱，我們都要珍惜生命。」

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》即將迎來大結局。（圖／果陀娛樂提供）

同時，黃冠智也透露最後萬兔遺體的小姆指不見是有伏筆的，在第6集車子爆胎拋錨時，蔡嘉茵演出大力士伊雯把車子抬起來放下去時，黃冠智台詞是「差點我的小拇指就不見了。」觀眾沒想不到當時幾位演員的歡快情景，如今成了難以消化的情緒。此外，黃冠智也被爆料劇情在前往安養院看媽媽時，推著媽媽出來的護理師就是黃冠智的老婆鄭毓萱，讓他有點害羞。

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》即將迎來大結局。（圖／果陀娛樂提供）

宋芸樺這回於劇中一路高冷表情的原因也曝光，原來她遭遇了男友輕生的痛楚，才會回台療傷，她提到自己劇中最挑戰的一場戲，就是跟飾演男友媽媽張瓊姿見面，「見面那場壓力滿大的，心理狀態很糾結，我自己也很怕面對這種狀態。」

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》即將迎來大結局。（圖／果陀娛樂提供）

而宋芸樺與男友母親見面後，選擇跟父親金士傑說出了男友輕生一事，這場戲令金士傑最為難忘，坦言「我的角色對女兒很在意，但女兒從頭到尾不跟爸爸交流，有天大秘密不說，最後爆炸性講了。若是真實發生，得知女兒背後有這麼大的委屈，一定會有很大的情緒反應與不捨。」

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》即將迎來大結局。（圖／果陀娛樂提供）

金士傑提到最心疼的角色就是宋芸樺，殺青後收到劇組寄來的合照，看了還有點不捨，「當時有些小錯覺，把她當女兒看，拍攝時劇組有時會先後安排接送我們，各自分散時，經過她家都會多看幾眼，可以說是一種小小的浪漫、小小的移情。」

劇中，金士傑與女兒的關係常因疏離而發愁，但私下與雙胞胎兒女的關係卻不是如此，他透露「我比較不是嚴父，維護親子關係時，跟小朋友什麼事都能聊，有空陪伴他們，一起過馬路的時候手拉手，坐下靠靠肩膀，比較脆弱或開心時，能拉拉扯扯，打打鬧鬧，一點肢體的碰觸都很溫暖。」

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》即將迎來大結局。（圖／果陀娛樂提供）
金士傑表示自己最喜歡鳳小岳演出的大川，他回憶私下是先認識鳳小岳的媽媽，再認識鳳小岳，透露「很多年前去法國參加戲劇活動，看到鳳小岳跟媽媽一起在舞台上表演，所以長大後再看到鳳小岳，聊天之間發現他當爸爸了，嚇了一跳，很喜歡長大後的他，身心靈都很健康。」更認為鳳小岳獨立、有想法的內涵很令他欣賞。

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》即將迎來大結局。（圖／果陀娛樂提供）

對於意外墜樓提前離開的萬兔一角，金士傑看見角色的兩難，一面要照顧母親，卻也造成無法有穩定工作，導致為了收入賠上了性命，他有感而發地說「近期一份演出工作，故事圍繞在久病的父親跟女兒間的拉鋸戰，這是天底下很普世的一個問題，有一天年紀及健康都可能會面臨到。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

依依前夫首發聲：不要再造謠顛倒是非！離婚內幕全說了…保留訴訟權

依依前夫首發聲：不要再造謠顛倒是非！離婚內幕全說了…保留訴訟權

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

見「美女合照劉德華」羨慕！4萬網友炸翻：華仔被黑得最慘的一次

見「美女合照劉德華」羨慕！4萬網友炸翻：華仔被黑得最慘的一次

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

前主播認「不想放颱風假」！　蕭彤雯公開3理由：相信我

前主播認「不想放颱風假」！　蕭彤雯公開3理由：相信我

國光女神吵架男友「被放生陽明山」！原因超扯 被目擊邊哭邊走仰德大道

國光女神吵架男友「被放生陽明山」！原因超扯 被目擊邊哭邊走仰德大道

蔡瑞雪趴床慶生「倒出超兇上圍」！細肩帶包不住事業線 震撼1.3萬人

蔡瑞雪趴床慶生「倒出超兇上圍」！細肩帶包不住事業線 震撼1.3萬人

快訊／依依哭了！　遭前夫斥「造謠顛倒是非」…親還原名牌包事件

快訊／依依哭了！　遭前夫斥「造謠顛倒是非」…親還原名牌包事件

孫儷驚傳罷工！　被爆「吳慷仁表態不到位惹怒她」新劇通告單外洩

孫儷驚傳罷工！　被爆「吳慷仁表態不到位惹怒她」新劇通告單外洩

「台第一女優」影片遭外流！　吳夢夢怒了：安靜看不行嗎？

「台第一女優」影片遭外流！　吳夢夢怒了：安靜看不行嗎？

颱風假連2天！　陳彥婷披頭散髮陪2子…表情網驚指：媽媽眼神死

颱風假連2天！　陳彥婷披頭散髮陪2子…表情網驚指：媽媽眼神死

屏東風太強！大蛇丸開窗目睹「驚人一幕」：現在外面比我女朋友還兇

屏東風太強！大蛇丸開窗目睹「驚人一幕」：現在外面比我女朋友還兇

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

依依前夫首發聲：不要再造謠顛倒是非！離婚內幕全說了…保留訴訟權

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

見「美女合照劉德華」羨慕！4萬網友炸翻：華仔被黑得最慘的一次

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

前主播認「不想放颱風假」！　蕭彤雯公開3理由：相信我

國光女神吵架男友「被放生陽明山」！原因超扯 被目擊邊哭邊走仰德大道

蔡瑞雪趴床慶生「倒出超兇上圍」！細肩帶包不住事業線 震撼1.3萬人

快訊／依依哭了！　遭前夫斥「造謠顛倒是非」…親還原名牌包事件

孫儷驚傳罷工！　被爆「吳慷仁表態不到位惹怒她」新劇通告單外洩

「台第一女優」影片遭外流！　吳夢夢怒了：安靜看不行嗎？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

人生清理員, 鳳小岳, 宋芸樺, 金士傑, 黃冠智, 蔡嘉茵

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 秦霄賢舊愛墮胎「是2個孩子」　控他哄騙結婚不戴套：很難再孕了
  2. 簡廷芮無奈又放颱風假「痛苦指數600％」！　待辦事項爆棚：我好想工作
  3. 張艾嘉爆料王大陸帶她兒子玩到天亮　楊祐寧爆姊真的比較嚴厲
  4. 《人生清理員》迎結局！黃冠智提早領便當「小拇指不見」竟藏含義
  5. 美女演奏家首開專場　無預警公佈「超大咖日本嘉賓」
  6. 楊謹華釜山當迷妹！　《影后》「追星朴寶英、池昌旭」曝對話內容
  7. 前樂團主唱「聲帶長息肉陷低潮」　2個月無法說話...謝愛妻陪伴
  8. 依依遭前夫控造謠再發聲！　6點聲明揭離婚內幕：你是好爸爸
  9. 屏東風太強！大蛇丸開窗目睹「驚人一幕」：現在外面比我女朋友還兇
  10. 成軍35年...日本傳奇樂團首來台開唱！　楊大正認：好不容易才約到

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366