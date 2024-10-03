《人生清理員》迎結局！黃冠智提早領便當「小拇指不見」竟藏含義

記者黃庠棻／台北報導

影集《人生清理員》將在本周六播出精彩完結篇，戲還沒有播完，觀眾就齊聚敲碗第二季，上週劇情黃冠智演出的萬兔因職災而墜樓身亡，令觀眾封為「催淚機器」哭喊「這真的是最哀傷的角色了。」黃冠智難過角色提早領便當，同感說出「有沒有人也想過，如果哪天自己走了，有誰會傷心難過呢？」他看見大家的心痛外也感受到滿滿的愛。

▲《人生清理員》即將迎來大結局。（圖／果陀娛樂提供）



片中，鳳小岳前往接遺體時情緒潰堤大哭，戲外也最捨不得萬兔一角，「冠智演出充滿挑戰生活的角色，很有勇氣地去付出了一切。」金士傑則感慨「希望天底下所有的萬兔都能原諒自已，因為每個人多多少少都有機會成為某一位萬兔。」宋芸樺更想和萬兔說「你一生都在為別人努力，但現在你可以自由飛了。」

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▲《人生清理員》即將迎來大結局。（圖／果陀娛樂提供）



宋芸樺、蔡嘉茵聊到萬兔領便當的這場戲，紛紛表示，以前拍哭戲要培養情緒，但這次完全不用培養，很好哭，排戲時就忍不住掉眼淚。黃冠智感性認為該角色因需要守護他愛的人，他才能在遇到這些困難時堅強的活著「但生命很脆弱，我們都要珍惜生命。」

▲《人生清理員》即將迎來大結局。（圖／果陀娛樂提供）



同時，黃冠智也透露最後萬兔遺體的小姆指不見是有伏筆的，在第6集車子爆胎拋錨時，蔡嘉茵演出大力士伊雯把車子抬起來放下去時，黃冠智台詞是「差點我的小拇指就不見了。」觀眾沒想不到當時幾位演員的歡快情景，如今成了難以消化的情緒。此外，黃冠智也被爆料劇情在前往安養院看媽媽時，推著媽媽出來的護理師就是黃冠智的老婆鄭毓萱，讓他有點害羞。

▲《人生清理員》即將迎來大結局。（圖／果陀娛樂提供）



宋芸樺這回於劇中一路高冷表情的原因也曝光，原來她遭遇了男友輕生的痛楚，才會回台療傷，她提到自己劇中最挑戰的一場戲，就是跟飾演男友媽媽張瓊姿見面，「見面那場壓力滿大的，心理狀態很糾結，我自己也很怕面對這種狀態。」

▲《人生清理員》即將迎來大結局。（圖／果陀娛樂提供）



而宋芸樺與男友母親見面後，選擇跟父親金士傑說出了男友輕生一事，這場戲令金士傑最為難忘，坦言「我的角色對女兒很在意，但女兒從頭到尾不跟爸爸交流，有天大秘密不說，最後爆炸性講了。若是真實發生，得知女兒背後有這麼大的委屈，一定會有很大的情緒反應與不捨。」

▲《人生清理員》即將迎來大結局。（圖／果陀娛樂提供）

金士傑提到最心疼的角色就是宋芸樺，殺青後收到劇組寄來的合照，看了還有點不捨，「當時有些小錯覺，把她當女兒看，拍攝時劇組有時會先後安排接送我們，各自分散時，經過她家都會多看幾眼，可以說是一種小小的浪漫、小小的移情。」



劇中，金士傑與女兒的關係常因疏離而發愁，但私下與雙胞胎兒女的關係卻不是如此，他透露「我比較不是嚴父，維護親子關係時，跟小朋友什麼事都能聊，有空陪伴他們，一起過馬路的時候手拉手，坐下靠靠肩膀，比較脆弱或開心時，能拉拉扯扯，打打鬧鬧，一點肢體的碰觸都很溫暖。」

▲《人生清理員》即將迎來大結局。（圖／果陀娛樂提供）



金士傑表示自己最喜歡鳳小岳演出的大川，他回憶私下是先認識鳳小岳的媽媽，再認識鳳小岳，透露「很多年前去法國參加戲劇活動，看到鳳小岳跟媽媽一起在舞台上表演，所以長大後再看到鳳小岳，聊天之間發現他當爸爸了，嚇了一跳，很喜歡長大後的他，身心靈都很健康。」更認為鳳小岳獨立、有想法的內涵很令他欣賞。

▲《人生清理員》即將迎來大結局。（圖／果陀娛樂提供）



對於意外墜樓提前離開的萬兔一角，金士傑看見角色的兩難，一面要照顧母親，卻也造成無法有穩定工作，導致為了收入賠上了性命，他有感而發地說「近期一份演出工作，故事圍繞在久病的父親跟女兒間的拉鋸戰，這是天底下很普世的一個問題，有一天年紀及健康都可能會面臨到。」