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「第59屆金鐘獎」人氣票選　入圍16項《八尺門的辯護人》暫居第一

記者葉文正／台北報導

「第59屆金鐘獎」今年第三度舉辦人氣票選活動，初選結果出爐，戲劇類入選前五名為：《八尺門的辯護人》、《不夠善良的我們》、《不良執念清除師》、《有生之年》及《最佳利益3》；節目類前五名則為：《綜藝玩很大》、《飢餓遊戲》、《天才衝衝衝》、《嗨！營業中》與《OZONE SUMMER GO夏日青春冒險》。決選自即日起至10月16日止，總票數最高者即為今年人氣獎得主，票選第一節目將邀請至典禮接受頒獎。

▲《八尺門的辯護人》李銘順。（圖／三立提供）

▲《八尺門的辯護人》李銘順。（圖／三立提供）

從今年「金鐘59最具人氣節目獎」名單看得出今年金鐘獎競爭分常激烈，也大牌雲集，讓典禮非常有看頭。而今年最具人氣獎初選票選活動節目類總投票人數為56,609人，總票數為159,008。戲劇類總投票人數為52,024人，總票數為139,245。參與投票的各戲劇及綜藝節目都各自呼籲粉絲繼續參與投票。

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▲《八尺門的辯護人》李銘順。（圖／三立提供）

▲《嗨！營業中》。（圖／三立提供）

至昨日止，最終進入決選前五名的票數，戲劇類分別為《八尺門的辯護人》13,573票、《不夠善良的我們》12,696票、《不良執念清除師》10,988票、《有生之年》8,642票及《最佳利益3》7,221。節目類前五名則分別為《綜藝玩很大》22,969票、《飢餓遊戲》16,872票、《天才衝衝衝》9,785票、《嗨！營業中》9,748票與《OZONE SUMMER GO夏日青春冒險》8,601票。

▲《八尺門的辯護人》李銘順。（圖／三立提供）

▲《天才衝衝衝》。（圖／三立提供）

戲劇類迷你劇集《八尺門的辯護人》入圍今年金鐘獎16項，是金鐘獎戲劇類入圍的大贏家，李銘順也同時入圍迷你劇集（電視電影）男主角獎。另由徐譽庭編劇及執導的《不夠善良的我們》，共入圍13項，林依晨與許瑋甯也同時入圍迷你劇集（電視電影）女主角獎，形成對打局面，其次《愛愛內含光》入圍9項；在戲劇節目部分，《有生之年》入圍10項，其次是《此時此刻》、《不良執念清除師》入圍9項，競爭相當激烈。

▲《八尺門的辯護人》李銘順。（圖／三立提供）

▲《綜藝玩很大》。（圖／三立提供）

《綜藝玩很大》及《飢餓遊戲》今年都未入圍，但在票選活動中仍最受到觀眾肯定，三度爭奪最佳人氣獎，《飢餓遊戲》日前在臉書粉絲團發文透露「去年的金鐘人氣獎，在粉絲的幫忙下已經得到榮譽，今年的人氣獎《飢餓遊戲》不再像上屆一樣動員拉票。」但粉絲仍支持投票，獲得初選第二名的好成績。《綜藝玩很大》製作單位表示如有機會拿第一，KID正在努力喬時間，希望能到現場支持，而該節目新夥伴「玩娃」吉祥物，則會跟大家在夜市和各大場合見面，主持人也會陸續開直播感謝大家大力催票。

「第59屆節目類金鐘獎頒獎典禮」、「第59屆戲劇類金鐘獎頒獎典禮」分別訂於10月18日（五）、10月19日（六）晚間7時於台北流行音樂中心舉行，並同步於三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視直播；海外觀眾則可透過三立國際台、新加坡Star Hub、馬來西亞Unifi TV收看，亦可經由金鐘獎官方網站、金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol YouTube、三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、三立新聞網直播室、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube（手語版）等新媒體平台同步收看，還可透過好事989全程收聽頒獎典禮。

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