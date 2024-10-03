Ozone首合作日本人氣男團！　對方一舉動...讓他們超感動

記者蔡琛儀／台北報導

人氣男團Ozone推出首張專輯《New Moon》，近日還與日本人氣男團Travis Japan合作拍攝Reels影片，Ozone特別帶著珍珠奶茶和鳳梨酥等伴手禮，讓Travis Japan非常開心，兩團一見面就互學彼此的打招呼手勢，Ozone先跳了Travis Japan的〈Just Dance〉，接著Travis Japan也和Ozone合跳〈一起看月彎彎〉，讓Ozone超驚喜：「他們是前輩，還特別練了我們的舞，且跳得非常好，我們真的很榮幸！」

▲Ozone與Travis Japan相見歡。（圖／索尼提供）

而他們的新專輯不僅數位排行榜拿下即時榜、日榜、週榜和專輯榜的冠軍，實體專輯預購更是衝出2萬張的佳績。但因山陀兒颱風來襲，專輯原訂發行日被迫延後，Ozone表示：「得知消息的當下，我們也很難過，請大家跟我們一樣再耐心的等候一下；最重要的是大家要做好防颱準備，一切平安。」

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儘管專輯發行日期延後，Ozone的新歌〈愛準備要醒過來〉MV仍將在10月4日如期上架。也因為颱風，Ozone通告全取消，但他們為了後續的演出，放颱風假也安排了練舞、練團，「專輯開出好成績，真的很感謝O.A.O.的支持，所以不能浪費這兩天的時間，持續追加往後演出的練習，不能鬆懈！」

▲Ozone新專輯成績亮眼。（圖／索尼提供）

雖然他們需要出門練舞和練團，但表示會更加注意自己出入的安全，請粉絲們放心，也不忘叮嚀粉絲做好防颱準備。Ozone透露，這兩天都在努力準備周六的鐵玫瑰音樂節演出，保證帶給大家耳目一新的內容，但笑說：「練完舞之後，我們都覺得肚子很餓，風又很大，所以趕快跑去吃烤肉了！」