楊謹華釜山當迷妹！　《影后》「追星朴寶英、池昌旭」曝對話內容

記者黃庠棻／台北報導

影集《影后》入選今年第29屆釜山影展On Screen影集展映單元，將在釜山進行全球首映，影展於昨（2）日正式盛大開幕，編導嚴藝文、監製丁長鈺攜手楊謹華、陳庭妮華麗出席開幕紅毯，編導嚴藝文與監製丁長鈺不約而同身著黑套裝充滿知性美，楊謹華身穿一襲大氣優雅黑禮服，陳庭妮則以一襲吸睛亮黃禮服出席，兩人大秀美背長腿。

▲《影后》監製丁長鈺、編導嚴藝文、楊謹華、陳庭妮登上釜山影展紅毯。（圖／翻攝自Naver）

談及參與釜山影展開幕紅毯盛會的心情，楊謹華大讚釜山是一個非常舒服的城市，走在路上吹吹海風都覺得很療癒，也直說這次因為是和《影后》的主創團隊跟陳庭妮一起，跟以往走紅毯的心情很不一樣，直呼「感覺滿chill的，現場的觀眾也真的很熱情！」

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▲《影后》嚴藝文、丁長鈺、楊謹華、陳庭妮出席釜山影展開幕紅毯。（圖／Netflix提供）

楊謹華更分享自己在活動上碰見韓國演員朴寶英，甚至還彼此交流了表演想法，有種完成願望清單的感覺，說道「剛看完她（朴寶英）主演的《精神病房也會迎來清晨》就見到本人實在太夢幻！馬上衝去跟她告白說我真的很喜歡她的作品，入戲到邊看邊哭，我們甚至還面對面分享了一些彼此詮釋角色的想法，真的是很珍貴的一個過程！」

▲楊謹華到釜山影展追星朴寶英。（圖／Netflix提供）

陳庭妮也同樣表示能在盛會上碰見來自世界各地的優秀創作者、演員們，甚至有機會彼此認識、小聊幾句都是太難能可貴的過程，玩得很開心，也直說很榮幸有機會參與釜山影展盛會，坦言因在來到釜山影展前面臨颱風，很擔心能不能順利抵達，還緊張到先在飛機上點了一杯酒想讓心情放鬆，還好一切順利。

▲陳庭妮出席釜山影展開幕紅毯。（圖／Netflix提供）

不僅如此，陳庭妮跟團隊一落地就先衝去吃了韓式烤肉，而且能跟主創團隊和劇中的好閨蜜楊謹華一起走上釜山影展紅毯，就有種瞬間被拉回《影后》的感覺，像劇中角色黎芯妮總是被閨蜜姐姐們保護著，瞬間獲了得安心感。

▲《影后》嚴藝文、丁長鈺、楊謹華、陳庭妮出席釜山影展開幕紅毯。（圖／Netflix提供）

編導嚴藝文則順利圓夢，在釜山活動上見到偶像池昌旭，直說自己心情激動到手腳都在抖、差點站不穩，直呼「我本來已經累到癱坐在沙發上，連高跟鞋都脫了，結果一聽到池昌旭來了，直接一個箭步跳起來，他本人真的很帥！」

▲嚴藝文追星池昌旭成功。（圖／Netflix提供）

嚴藝文還笑說自己有趁機跟池昌旭告白說很喜歡他的作品，池昌旭回覆了一個充滿磁性的韓文謝謝，直接又再次被迷倒，追星成功。談及走紅毯的心情也直說女明星真的很辛苦「要跟楊謹華、陳庭妮這兩個女明星一起走紅毯壓力真的很大！走之前我都不敢吃東西怕褲子太緊！」

▲嚴藝文追星池昌旭成功。（圖／Netflix提供）

而嚴藝文坦言自己近年退居幕後，不是宅在家創作就是窩在剪接室看《影后》，很久沒有盛裝出席這麼隆重的活動，心情很緊張，但也同樣感謝釜山影展看見《影后》，讓作品有機會能來到釜山影展殿堂跟更多觀眾見面，很期待能在首映上聽見大家最真實的反饋。

▲《影后》監製丁長鈺出席釜山影展開幕紅毯。（圖／Netflix提供）

監製丁長鈺也直呼要展現女明星氣場走上紅毯真的很不容易，深深佩服各位女明星們，很開心有機會參與這個盛大、眾星雲集的盛事，笑說「雖然我都一直在旁邊說嚴藝文追星追太瘋，但在現場真的見到非常多一直很欣賞的各地演員，內心很澎湃，很謝謝釜山影展讓我們可以帶著作品一同參與，也很期待接下來幾天的首映行程有機會聽到觀眾們對於《影后》的感想。」

▲楊謹華出席釜山影展開幕紅毯。（圖／Netflix提供）

寫實生存影集《影后》以演藝圈生存實錄為主軸，揭露光鮮亮麗背後的幕後祕辛，以及這群影后們在同時作為「女演員」和「女人」時，所面臨關於親情、愛情、友情、自我價值探討等寫實人生考驗，以及他們該如何生存。該作將在11月7日播出，準備引領全球觀眾一同窺探橫跨三世代的女演員們既強大又敏感、驕傲又脆弱的內心世界。

▲《影后》即將開播。（圖／Netflix提供）

《影后》集結影后級卡司謝盈萱、楊謹華、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚、詹懷雲聯手飆戲，以演藝圈生存實錄為主軸，將引領全球觀眾一同窺探橫跨三世代的女演員們的內心世界。