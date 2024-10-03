女團「18公分」最萌身高差　前AKB Team TP隊長扛主唱

記者許逸群／台北報導

新興偶像女團KIRIS由隊長婷婷Kimi、璦昀Yumi、絜妮Nina、依函Ivy與語晴77組成。她們日前登偶像音樂節活動「FIF打歌舞台」，演出即將發行的主打歌《Set On Fire》、改編來自日本動畫《涼宮春日的憂鬱》插曲《God knows》，以及隊長婷婷Kimi今年個人發行的單曲《到最後》。

▲KIRIS登FIF LIVE打歌舞台演出。（圖／KIRABASE提供）

女團KIRIS隊中成員各有來頭，其中，曾是「AKB48 TeamTP」第二代隊長的語晴，現在不僅擔任隊內主唱，更勝任訓練總監一職；璦昀Yumi目前身兼味全龍啦啦隊「小龍女」一員，擔任隊內可愛擔當的她表示：「可以在舞台上帶著新單曲跟粉絲們見面讓我感到無比開心。」

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▲語晴77（左起）、璦昀Yumi、依函Ivy、絜妮Nina與婷婷Kimi。（圖／KIRABASE提供）

語晴首登「FIF打歌舞台」就展現她豐富的舞台經驗與歌唱實力，更引導團體展現唱跳一致性。此外，KIRIS的隊長Kimi在TikTok上擁有超過12萬的追蹤者，有趣的是身高172公分的她與可愛擔當璦昀Yumi相差18公分，被粉絲形容是「最萌身高差」！

此外，Kimi在FIF舞台現場唱跳了今年個人發行的單曲《到最後》，精湛表演令現場粉絲驚豔不已，為KIRIS的出道充滿期待。