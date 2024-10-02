二伯被問「有沒有後悔生小孩過？」　吐露真實心聲：很奇妙的感覺

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber二伯與老公蔡阿嘎育有兩子蔡桃貴、蔡波能，一家4口經常透過影片、社群紀錄日常生活，深受廣大粉絲喜愛。她近日開啟Instagram問答，湧入大量粉絲提問，其中有人犀利問道「有沒有後悔生小孩？」她給出了詳細的心路歷程解答。

▲二伯忙於育兒之餘，也傾注相當多心力在自創的品牌。（圖／翻攝自二伯Instagram）

二伯2日在Instagram限時動態開放問答，她熱情解答了許多粉絲的感情、日常疑問，其中有人直接表示「今天看到一篇報導說有14%的父母後悔生小孩，二伯有在哪個時刻有過這種念頭嗎？」她附上了一張老公蔡阿嘎與兩個兒子的照片，回覆表示「看到這問題第一個反應是：沒有啊...但想想好像要仔細想想再回答」。

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▲二伯回答網友「有沒有後悔過生小孩」疑問。（圖／翻攝自二伯Instagram）

二伯進一步講述當媽媽之後的心境，她直言「仔細想想後覺得生小孩這件事很奇妙，看著他們絕對不會出現任何後悔的念頭，即便是失去身材、失去自由、失去金錢吧啦吧啦等等」，但她認為自己更感謝這些年來有孩子們的陪伴，不過最後她也坦白地說「但是！當你問還想不想再生一個再經歷一次，我肯定是說不要！大概就是這麼奇妙的感覺」，相當大方地解答網友的疑惑。