王陽明質疑台北放颱風假！「早上到現在還是看不懂」　網兩派掀戰

記者田暐瑋／綜合報導

山陀兒颱風逼近台灣，全台22縣市宣布停班停課，台北天氣仍然晴朗無風雨，引發部分民眾議論。藝人王陽明一早起來傻眼，發文質疑：「到現在還是看不懂。」引發兩派網友討論。

▲王陽明 。（圖／記者黃克翔攝）



王陽明2日在Threads上對台北放颱風假的決策提出質疑，「颱風天希望大家平安無事，但有人可以告訴我今天為什麼台北會停班嗎？早上起來到現在還是看不懂。」此文迅速引來網友熱烈回應，多數民眾同樣感到疑惑，認為天氣狀況並未達到放假的必要標準，但也有另一派網友回應：「晚一點你就懂了」、「已經開始起風了」。

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▲王陽明質疑台北為何放颱風假。（圖／翻攝自王陽明Threads）



事實上，主持人謝曜州今晨準備前往電視台工作時，拍下外面出太陽的照片，開玩笑地提醒大家要注意防曬，半小時後他留言更新天氣狀況，直呼：「這不是開玩笑，瞬間強風差一點把人帶車吹倒，大家外出還是小心。」



對於颱風假是否白放？蔣萬安指出，最主要決定是否停班停課共有4個因素，第一，北部山區部分確實會造成可能災情，必須要及時做各項因應；第二，基北北桃4縣市就是一日共同生活圈，如果沒有同步，會造成生活困擾；第三，今天傍晚、下午開始風雨勢將增大，此時剛好會遇到很多民眾下班或放學，一定是以市民安全通勤的便利性為最優先考量；最後，停止上班上課是要讓所有民眾能即時做各項防颱因應，在家做好各項防颱準備。