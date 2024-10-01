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這個男人剛認識嚴立婷全身家當都給她！ 梁赫群：「是被仙人跳？」

記者葉文正／台北報導

由梁赫群以及嚴立婷首次搭檔主持的民視《姊妹亮起來》於明天播出，節目日前邀請張智峰、Stacey、陳櫻文以及大夫，分享千萬不要惹到「家中角頭」，夫妻相處真的比八點檔還精彩的話題。

▲梁赫群(右)與嚴立婷開始搭檔。（圖／民視提供）

▲梁赫群(右)與嚴立婷開始搭檔。（圖／民視提供）

梁赫群介紹嚴立婷是在他社群模仿孔劉時，罵得最兇的藍勾勾女明星。嚴立婷表示她很開心，以後觀眾會更開心，因為可以在每集節目中看她罵梁赫群「替天行道」。

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▲梁赫群(右)與嚴立婷開始搭檔。（圖／民視提供）

▲嚴立婷與老公張智峰。（圖／民視提供）

節目中邀請到兩位主持人的另一半Stacey與張智峰一起爆笑分享家中趣事，其中光是讓Stacey忿忿不平的像是偷吃零食這麼小的事情，每次問老公梁赫群要不要買零食，梁怕要付錢都說不要，最後都來都吃她的，讓她要吃都沒有了。

Stacey還爆料家中有一個神祕小抽屜，裡面有老公人生的最愛「存摺」都不讓別人看，這讓嚴立婷看不下去，直接節目要老公說家中錢是誰管的？沒想到張智峰說認識第二天就把全身家當交給嚴立婷了，讓一旁的梁赫群問他當年是被「仙人跳」嗎？

難得上節目的張智峰，話少的他提到家中更衣室10幾個隔間，他只有在下面的小小一隔，有次岳母來到家中想釀酒，一大甕的酒不知道擺哪裡，嚴立婷還想把老公衣櫃清空，把那甕酒放在他衣櫃，讓他哭笑不得，沒想到梁赫群說他這樣已經很幸福了，他的衣服是放在兒子小學時期的浴盆裡面堆在一個角落，根本沒有衣櫃，嚴立婷立馬說：「我答應你，以後一定給你完整的一格」，氣得梁赫群大喊不要胡說。

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