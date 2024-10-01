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只睡3小時照當暖爸！KID外景回家「跟老婆提一要求」

記者許逸群／台北報導

藝人KID（林柏昇）從多了老婆Rita後，又陸續迎來兒子木木，跟即將誕生的女兒朵朵。浪漫的雙魚座KID碰上務實的Rita，經過磨合成為彼此不可或缺的另一半。《嬰兒與母親》特別邀請他們擔任10月號封面人物，提前拍攝全家福。

▲KID一家人拍攝雜誌封面。（圖／《嬰兒與母親》提供）

▲KID一家人拍攝雜誌封面。（圖／《嬰兒與母親》提供）

因為主持外景工作的關係，KID可能1個月有20天都不在家，得隻身在外面奔波打拚，Rita說：「浪漫雙魚座的他，雖然年紀比我大，但他喜歡別人簡單的稱讚他、在乎他，像是辛苦啦！或者是最愛你喔！只要簡單這樣一句，其實對他來說都會覺得很足夠了。」

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總是得在外地工作的KID，靠著每天跟老婆與小孩視訊維持感情。Rita笑著說：「觀察下來發現，他就很喜歡木木用那種浮誇的方式叫他爸拔，所以我們兩隻摩羯好像要比較強烈一點傳達我們的愛意才行。」

KID在工作裡就是拚命三郎：「在綜藝節目裡面，我不是為了做效果，是真的用盡全身心力去參與，所以怎麼可能不在意勝負？下節目後當然會有一些情緒，有時候很難消化這些負面情緒，整個人就會很緊繃，連帶也會影響團隊人的情緒。」

▲KID一家人拍攝雜誌封面。（圖／《嬰兒與母親》提供）

▲KID雖然多數時間都在外工作，但永遠心繫著家人。（圖／《嬰兒與母親》提供）

不過，KID只要跟木木通上視訊，聽到兒子叫他一聲『爸拔』，所有的不爽、不甘，全部瞬間煙消雲散，連在車上一旁聽到視訊的隊友聽到，也都同步被融化了。「木木現在就是我精神食糧！」KID感性地說。

撇除工作關係，很多時間沒有辦法幫忙照顧木木以外，Rita認為KID真的是神隊友！讓Rita最佩服的就是，就算KID收工回到家已經半夜，甚至前面3、5天都是在外面工作錄影沒回家，他還是會說：「老婆，我們今天跟木木睡好不好？」

KID很珍惜在家陪老婆小孩的時間，所以就算再累，他還是想抱著老婆、小孩一起睡在同一張床上。不止如此，早上只要聽到木木起來喊一句：「爸拔！」就算只睡了3小時補眠，KID也會第一時間起身，讓Rita休息，把木木帶去客廳玩，相當暖心。

Rita現在懷孕，KID不在時大部分時間得一打二，加上現在肚子也大了，Rita現在真的沒有辦法抱木木了，所以這部分現在就是都交給了爸爸KID。不曉得是不是因為這樣的緣故，Rita覺得父子倆現在的感情慢慢變得更緊密。

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