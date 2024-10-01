《娛樂百分百》狼人殺驚傳被停播！網剛買完周邊…傻眼：什麼操作

▲「凹嗚狼人殺」單元捧紅五堅情，也創造出許多男神、女神。（圖／翻攝自娛樂百分百臉書／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

八大《娛樂百分百》自1997年開播，2017年主持人羅志祥、愷樂獲得金鐘獎肯定，節目更一手捧紅了男團「五堅情」，並順勢推出商城販賣相關周邊、YouTube會員專區，帶動不少商機。不過現在節目疑似縮編，每周僅剩三天播出，剩下天數則是重播，賣再多周邊都救不回。

《娛樂百分百》歷經多年改朝換代，2019年推出「凹嗚狼人殺」單元，深受觀眾喜愛，更一手捧紅了五間情成員。隔年節目順應潮流，推出YouTube頻道會員功能、開設網路商店，以及販售通訊軟體貼圖等產品，吸金功力一流。

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▲節目頻道推出會員制，主持人小賴、陳零九、黃偉晉曾與忠實觀眾一起線下吃飯活動。（圖／翻攝自娛樂百分百臉書）



去年節目YouTube頻道會員制度升級，開通「娛民老師」及「娛民校長」階級。為了讓忠實粉絲享有尊榮服務，製作單位取消原先抽選制的免費錄影模式，讓位階最高的「娛民校長」，只要月繳1600元，報名即可進棚看錄影，並與在場藝人大合照留念。此外，「娛民校長」還有不定時企劃影片可看、享有不定期線下活動會員專區，可以避免風吹日曬，美美見偶像，對追星族頗有吸引力。

▲《娛百》會員分3階級，最高會員須預繳1600。（圖／翻攝自八大電視娛樂百分百YouTube）



不過今年7月初，《娛樂百分百》因應節目內容調整，星期一、二 改為重播舊集數，等於三、四、五才看的到全新內容，進棚機會大幅減少，最近開放觀眾錄影是在9月24日，上一次則是8月21日，等於月花1600看偶像一次；就連頻道會員專屬影片也跟著縮水，僅剩偶有直播，導致花錢訂閱的鐵粉哀喊不值，乾脆取消訂閱省一筆。

▲因預算減少，節目現在有兩天播舊集數，連「凹嗚狼人殺」單元都被消失。（圖／翻攝自娛樂百分百臉書）



據悉，《娛樂百分百》因製作經費縮減，加上收視率下滑，高層指示減少錄製「凹嗚狼人殺」，日前乾脆推出新環節「CHAT GTV」，拉幕後工作人員一起「下海」，暢聊演藝圈百態，或邀請網紅寶賤分享追星小故事，減少支出，也試圖另謀新出路。

▲節目推出一系列周邊商品，還祭出主持人簽名小卡增加買氣。（圖／翻攝自娛樂百分百IG）



同時，節目商城繼續販售「凹嗚狼人殺」系列商品，甚至為了促進不銹鋼杯的銷售成績，祭出在9月30日前購買，即可享抽選一組四張的主持人簽名小卡資格，共10個幸運粉絲可獲得，讓部分觀眾相當傻眼，還到節目社群留言抗議「出完即停播，神馬（什麼）操作」、「請問狼人殺是確定停播了嗎？有公告嗎？」但至今未等到回應。

關於《娛百》減少狼人殺單元、YouTube頻道內容跟著縮水一事，本刊記者聯絡八大公關，在截稿前無法取得製作單位回應。

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