吳卓源陷小三風波半年　「流言蜚語、惡意發言都吞下」曝心聲謝粉絲

記者劉宛欣／綜合報導

有著「鄉民老婆」封號的歌手吳卓源（Julia）半年前爆出介入演員朱軒洋和YouTuber女友Cindy的感情，被拍到2人單獨約會、接吻，一時之間輿論沸騰。30日她有感而發在Instagram發出一封給粉絲的公開信，並吐露心情表示「這段時間沒有人是好受的，唯一支撐我下來的是音樂跟你們（粉絲）」。

▲吳卓源有感而發寫下給粉絲的信。（圖／翻攝自吳卓源Instagram）

吳卓源30日在Instagram上傳了一篇文，內容寫給粉絲，感性表示：「我很想你們，希望你們都好，最近想把自己開心的時候分享給你們，讓你們知道我還ok。」她感激粉絲一直陪伴在她身邊，成為她的力量，接著用英文寫下「有些日子我還行，有些日子我無法找到離開黑洞的方向，但這就是人生，不是嗎？」她認為每個人都有自己人生的課題，每個人生活也都不容易。

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▲吳卓源坦言前陣子陷入低潮。（圖／翻攝自吳卓源Instagram）

吳卓源表示自己接下來會繼續在音樂路上努力，至於之前的爭議，她則坦言「這段時間所有的情緒都自己吸收了，所有外界傳來的流言蜚語、惡意的發言，自己都吞下了，這段時間沒有人是好受的，唯一支撐我下來的是音樂跟你們」，她透過音樂找發抒發的出口，在粉絲身上則找到堅持下去的希望，希望每個人都能好好照顧自己。