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路克伊凡斯來台遇颱風「這輩子沒看過這麼大的雨」　想問摩天輪還好嗎

記者蕭采薇／台北—波特蘭連線報導

全片於台灣取景拍攝的好萊塢動作片《台北追緝令》（Weekend in Taipei），男主角之一的路克伊凡斯（Luke Evans），30日趁拍戲空擋接受台灣媒體跨海連線訪問。他回憶，在台拍攝期間也曾遇到颱風來襲，「我這輩子沒看過這麼多雨！」但這不影響他對台灣的體驗，甚至計畫想帶父母來台，更想帶他們體驗臭豆腐的美味。

▲路克伊凡斯來台拍攝《台北追緝令》。（圖／采昌提供）

▲路克伊凡斯來台拍攝《台北追緝令》。（圖／采昌提供）

《台北追緝令》上映後登上「首週票房冠軍」寶座，對於桂綸鎂片中大秀精彩車技，路克大讚：「看著她光腳開法拉利讓我印象超深刻，非常帥氣，真的架式十足。她是一位自信、美麗的女人，跟她在車子裡非常開心，在台北街頭拍攝飆車戲非常好玩，讓人非常興奮。」

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▲路克伊凡斯來台拍攝《台北追緝令》。（圖／采昌提供）

▲路克伊凡斯（左）直呼桂綸鎂（右）光腳開法拉利讓他印象深刻。（圖／采昌提供）

而聽聞此刻台灣有颱風來襲，路克伊凡斯也回憶當時在台灣拍片，遇到颱風假的特別經歷：「看著大雨傾倒而下，我人生沒看過這麼多雨！」而從他下榻的飯店可以看到美麗華摩天輪，路克伊凡斯說：「我一直很擔心摩天輪會不會有事，但可見它很堅固。」同時他也讚嘆台灣民眾都笑臉迎人，留下許多美好回憶。

▲路克伊凡斯來台拍攝《台北追緝令》。（圖／采昌提供）

▲路克伊凡斯來台拍攝《台北追緝令》時，也曾遇到颱風。（圖／采昌提供）

這部片也是他繼《玩命關頭6》後，再度與「韓哥」姜成鎬（Sung Kang）合作。只是兩人這次正邪對調，對於這難得的機緣，路克伊凡斯笑說：「如果我們還能再度合作，我發誓真的希望不會傷害他，雖然我不能保證啦，但也許我們能在電影裡成為朋友。」

▲路克伊凡斯來台拍攝《台北追緝令》。（圖／采昌提供）

▲路克伊凡斯私下還想帶父母來台灣玩。（圖／采昌提供）

他強調和韓哥私下是好友，「Sung非常紳士，也是非常棒的工作夥伴，和他一起演戲很有趣。」不過韓哥在台期間多次被目擊到豆漿店吃宵夜，路克伊凡斯則喜歡小籠包、鴛鴦鍋等美食，下次他希望帶父母一起來，因為自己對這個城市已經沒那麼陌生，「帶他們去台北101，推薦他們吃臭豆腐。」《台北追緝令》全台上映中。

▲路克伊凡斯來台拍攝《台北追緝令》。（圖／采昌提供）

▲路克伊凡斯對小籠包、臭豆腐、鴛鴦火鍋、鴨舌等多樣化台灣道地美食念念難忘。（圖／采昌提供）

 

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台北追緝令, Weekend in Taipei, 路克伊凡斯, Luke Evans

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