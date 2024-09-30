小A辣認「太潑辣沒人敢追」！　揭告白遭羞辱過往：其實很脆弱

記者黃皓瑋／綜合報導

網紅小A辣經常在社群平台與網友互動、分享姣好身材，豪爽直率的風格深受喜愛，日前更代表台灣赴泰國參加選美比賽。不過她近期表示，可能因為自己形象太潑辣而「沒人敢追」，也親揭過去向喜歡的男生告白，卻遭到言語羞辱的經歷，讓她坦言自己「其實很脆弱」。

▲小A辣曬出過去與現在的對比。（圖／翻攝自Facebook／Little A spicy）



小A辣昨（29日）在社群平台曬出今昔自拍對比，自曝在14年前曾和1個男生告白，沒想到不僅被打槍，還遭對方友人「用很難聽的話羞辱嘲笑」，讓她坦言那次的經歷「到現在陰影還存在」。巨蟹座的她也直呼「看似堅強但是其實很脆弱」，笑稱「可能我形象太潑辣沒人敢追我了」。

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▲小A辣代表台灣赴泰國比賽。（圖／翻攝自Facebook／Little A spicy）



小A辣的貼文一出吸引大批網友迴響，紛紛留言鼓勵「是你太優秀了！別人高攀不起！」、「現在他看到妳肯定後悔」、「以前很可愛、現在很美艷」，也有網友大讚她：「努力變得那麼美，美到現在換別人倒貼妳了。」小A辣則坦言，現在反而被別人以為「有很多男朋友」，而不敢上前追求她。

▼小A辣貼文（翻攝自Facebook／Little A spicy。如遭刪除請見諒）