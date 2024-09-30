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本土劇女星閃婚「渾圓孕肚正面曝光」　聽唐綺陽解析：老天的禮物

記者黃庠棻／台北報導

王傳一跟臧芮萱在「唐綺陽談星室」宣傳10月3日即將上檔的《在光裏的人》。一開場唐綺陽就說這一週「每個人都要守護好自己的內心，這種時候就特別需要療癒了，比如說我們就看一點正能量的戲劇」。金牛座的王傳一，牡羊座的臧芮萱，兩個人跟唐綺陽一起邊吃著蔬食，邊聊戲。

▲《在光裏的人》臧芮萱。（圖／大愛電視提供）

▲臧芮萱、王傳一登上唐綺陽談星室宣傳《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

唐綺陽看了《在光裏的人》3分鐘的片花後，相當驚豔地說「很磅礡耶」、「老實說我不知道大愛的戲已經拍到這種程度了」。王傳一坦言「這一兩年整個團隊想把大愛的戲換一種質感」，劇組當初找上他，在跟飾演的原型人物「葉明憲」醫師見面後，王傳一就決定不用模仿「用（葉醫師）精神的方式演出來，但還是可以提供一些偶像劇的質感」。

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▲《在光裏的人》王傳一。（圖／大愛電視提供）

▲王傳一在《在光裏的人》飾演醫生。（圖／大愛電視提供）

王傳一透露《在光裏的人》現在看了好難過，因為拍戲幾乎都住在大埔山上「拍得很辛苦，結果一下就播完」。臧芮萱有時候會下山回臺北，來回往返就要六小時，直呼「真的好遠，是我拍過最遠的一齣戲」。

▲《在光裏的人》臧芮萱。（圖／大愛電視提供）

▲《在光裏的人》王傳一。（圖／大愛電視提供）

談到好處，王傳一透露距離阿里山很近，拍攝期間剛好碰到跨年「年輕人就約一約去爬山看日出」，遠離都市叢林喧囂，坦言「我是真的心境得到很大的釋放，跟我以前拍戲的緊張、壓力不一樣」，他還會繞著大埔跑一圈七公里，臧芮萱說她跟其他演員後來也跟進一起跑，旁邊就是曾文水庫「日落的時候，整個夕陽照在湖上超美的」。

▲《在光裏的人》臧芮萱。（圖／大愛電視提供）

▲《在光裏的人》王傳一。（圖／大愛電視提供）

唐綺陽覺得劇中的醫師們醫術高超，卻選擇到偏鄉，很好奇醫師們是什麼心情，王傳一說這就是《在光裏的人》特別的地方，他飾演的「葉明憲」中醫師，三十歲正值壯年黃金期「除了為爸爸，也是為偏鄉民眾加油努力，拉他們一把」。

▲《在光裏的人》臧芮萱。（圖／大愛電視提供）

▲臧芮萱、王傳一登上唐綺陽談星室宣傳《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

臧芮萱飾演的「蔡淑蘭」護理師一開始也覺得「為什麼要派我來這個地方，然後鳥不生蛋什麼都沒有」，但最後反而跟病患變成好朋友，究竟是什麼樣的心路歷程，看戲就知道。

▲《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

▲《在光裏的人》臧芮萱飾演護理師。（圖／大愛電視提供）

臧芮萱在劇中跟翁家明有比較多的對手戲，下戲後翁家明會約大家到山上唯一的一間便利商店聊天，王傳一聽到後立刻說「真的假的，他都沒約我」、「他喜歡年輕妹妹」，唐綺陽知道年過六十的翁家明是射手座之後的評斷就是「他forever young」，王傳一立刻說「對，他的心態是年輕的」。

▲《在光裏的人》臧芮萱。（圖／大愛電視提供）

▲《在光裏的人》臧芮萱登上節目，孕肚曝光。（圖／大愛電視提供）

不僅如此，臧芮萱說工作對牡羊座來說很重要，她也沒辦法一天都待在家裡，之前懷孕前期真的不知道該怎麼辦，後期產檢看到胎兒長大才開始覺得幸福，在聽了唐綺陽對明年的解析也說「真的是老天爺給我的禮物，安心很多」，而她登上節目，正面孕肚曝光後也受到矚目。

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臧芮萱, 在光裏的人, 王傳一

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