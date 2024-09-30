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梁詠琪大陸開唱「唱3首慘被砍歌」！僅15分鐘就下台　網友傻眼爆內幕

今年梁詠琪不僅唱了小巨蛋，還上了除夕的紅白晚會，以及2場Legacy Taipei的小型演唱會，在台灣曝光率頗高。

圖文／鏡週刊

曾經的「玉女掌門人」梁詠琪出道29年，今年4月首度「攻蛋」，吸引不少昔日歌迷捧場。她本月7號受邀在對岸的江蘇鎮江，與吳克群、楊宗緯及大陸女歌手劉惜君合作拼盤演唱會，沒想到差點因為門票銷售太差而喊停，後來多虧劉惜君歌迷買了大批特區門票支援，演唱會才得以舉辦，但身為「主咖」的梁詠琪卻因此被砍掉數首曲目，只唱3首就下台。

疫情過後對岸這兩年在「報復心態」下到處都在舉辦音樂節及演唱會，不管是個人演唱會或拼盤演唱會，到2023年到達顛峰，大部分票房都不錯，但到今年以來已降溫不少。

9月初江蘇鎮江舉辦了一場由港星梁詠琪搭配吳克群、楊宗緯，以及大陸女歌手劉惜君的拼盤商演，其餘3位歌手都唱滿7首歌，但在宣傳上被視為主秀的梁詠琪竟只唱了3首〈膽小鬼〉〈錯過〉及〈短髮〉就匆匆下台，從出場到結束連15分鐘都不到，不僅表演時長不如吳克群與楊宗緯的約40分鐘，甚至也不到唱了31分鐘的劉惜君的一半，作為主咖歌手，這樣的縮水表演實在不正常。

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鎮江這場拚盤商演受邀歌手在對岸都算有高知名度，但以資歷來說，還是梁詠琪咖位最高。（微博圖片）

▲鎮江這場拚盤商演受邀歌手在對岸都算有高知名度，但以資歷來說，還是梁詠琪咖位最高。（微博圖片）

後來在對岸知名的「豆瓣」論壇有網友爆料，指這場拚盤商演因為主辦是間小公司，沒有辦過這麼大型的商演，因此只準備了150萬人民幣的現金，全指望賣票賺錢，但付了4位歌手的唱酬訂金後就沒錢做宣傳打廣告；加上鎮江又不是什麼大城市，因此售票情況非常糟糕。幸好就在主辦單位打算取消演出前一刻，劉惜君的粉絲後援會集資團購了450張人民幣980元的特區門票，有了這筆44萬人民幣（約200萬台幣）的救命錢後，主辦單位才趕快在當地的商場及公車站等投放廣告，售票情況才獲得改善。

根據現場粉絲錄製的影片，身為主秀歌手的梁詠琪演唱部分僅15分鐘不到，遠不及楊宗緯的近40分鐘。（翻攝自bilibili網站）

▲根據現場粉絲錄製的影片，身為主秀歌手的梁詠琪演唱部分僅15分鐘不到，遠不及楊宗緯的近40分鐘。（翻攝自bilibili網站）

最後演唱會順利舉辦，現場約賣出1.3萬張票，上座率約4成，主辦單位還在直播時特別表示感謝，稱「如果沒有劉惜君的粉絲，這場演唱會就『黃』了（辦不成）」；而梁詠琪據說是在「友好協商」下，表演被「腰斬」，從7首變成3首。有網友質疑爆料可信度，原po發誓「造謠死全家」力證自己的爆料有憑有據。

劉惜君的粉絲在演唱會取消前夕團購了約人民幣44萬元的門票，演唱會才得以順利舉辦，但梁詠琪卻遭主辦單位無情砍歌。（翻攝自劉惜君微博）

▲劉惜君的粉絲在演唱會取消前夕團購了約人民幣44萬元的門票，演唱會才得以順利舉辦，但梁詠琪卻遭主辦單位無情砍歌。（翻攝自劉惜君微博）

今年4月梁詠琪終於在多年等待下首度「攻蛋」，賣座約9成，算是還不錯的成績；之後她還在華山的Legacy Taipei音樂展演空間舉辦過2場小型演唱會，光是今年就在台灣開唱了2次，同一個巡演也先後開到中國大陸的成都、南京、武漢及澳門等地，但商演則不像別的個別港星接演得那麼頻密。

梁詠琪月初在江蘇鎮江唱拼盤演唱會，雖然宣傳上以她為主秀歌手，但演唱時長卻不及其他歌手一半，別人唱了7、8首歌，她只唱了3首。（翻攝自梁詠琪微博）

▲梁詠琪月初在江蘇鎮江唱拼盤演唱會，雖然宣傳上以她為主秀歌手，但演唱時長卻不及其他歌手一半，別人唱了7、8首歌，她只唱了3首。（翻攝自梁詠琪微博）

至於救場的大陸女歌手劉惜君與唱紅《我們與惡的距離》片尾曲〈路過人間〉的郁可唯是同屆選秀（2009湖南衛視《快樂女聲》）出身，並在2017年來台發過專輯《如我》，這兩年陸續參加《聲生不息港樂季》與《乘風2023》（浪姐4）等大型綜藝，雖然沒有大紅大紫，但多年來養出一批戰力十足的忠粉，果然能在臨門一腳展現力量。


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