黃健瑋收道歉信「洗清MeToo嫌疑」　老婆蔡亘晏露面發聲了！

記者黃庠棻／台北報導

第四屆「野草計畫－故事創意大賽」今（29）晚舉行頒獎典禮，演員蔡亘晏（爆花）、黃河擔任評審，兩人以及製作人湯昇榮在頒給典禮前一同接受媒體訪問。其中，蔡亘晏被問到老公黃健瑋收到道歉聲明並和解一事，也低調做出回應。

▲黃健瑋、蔡亘晏（爆花）夫妻。（圖／翻攝自Facebook／人選之人）

黃健瑋在去年6月演藝圈#me too風暴中被點名，妻子蔡亘晏一路相挺，夫妻倆極力否認。如今相隔1年，他終於在7月收到道歉聲明，對方坦承所言全屬不實指控，他曬出聲明透露此事已經和解落幕，更寫道「感謝檢調單位的心力，也對於所有願意說出真相的人表達謝意。」

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▲黃健瑋洗清MeToo嫌疑。（圖／翻攝自Instagram／bao.flower）

對此，蔡亘晏今（29）日現身時被問到黃健瑋和解一事，先是低調回應「應該要去問他本人」，接著幽默說道「每個人都有處理事情的能力，都四十幾歲人了」。對於這一次擔任野草計畫評審，蔡亘晏沒有請教先前也當過評審的老公黃健瑋，坦言自己工作跟私事分得很開，工作都自己獨立作業比較多。

▲蔡亘晏露面談及老公黃健瑋。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，蔡亘晏也提及收到道歉信，她低調說道「日子照樣在過」，坦言「有做不應該做的事的那些人，他們會有自己需要面對、承受的功課，那些功課不是我的，不會把精力放在那些事」。

▲黃健瑋洗清MeToo嫌疑。（圖／翻攝自FACEBOOK／黃健瑋）