謝祖武「看新聞才知」愛兒入圍金鐘新人　還原情況：那個人好像我

記者黃庠棻／台北報導

56歲男星謝祖武出道演藝圈40年，尤其代表作《麻辣鮮師》仍是許多人心中的經典台劇，今（29）日他現身保健品代言活動，談到自己雖然外型保養得宜，但卻在演戲時發現體力大不如前，在拍攝《婚姻結業式》有一幕修水電的戲碼，讓他發覺關節卡卡的。

▲謝祖武出席保健品代言活動。（圖／記者黃庠棻攝）

謝祖武透露在拍攝《婚姻結業式》時，到劇中初戀家幫忙修水電，因為有許多彎腰、趴下的姿勢，強烈感受到體力大不如前，關節也相當吃力，幸好剛好保健品代言找上門，讓他活動力有了大幅度的改善，坦言現在只要3樓以下都會堅持爬樓梯，展現良好的關節行動力。

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▲謝祖武出席保健品代言活動。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，謝祖武愛兒謝展榮憑藉戲劇處女作《有生之年》首度入圍第59屆金鐘戲劇節目「最具潛力新人獎」，被問及兒子告知他喜訊的反應時，他先是露出微笑，這才透露兒子沒有特地傳訊息告訴他，反而是自己看新聞才知道，還原當下過程，他說道「看到新聞發現，那個人跟我長得好像，在仔細看名字，才發現原來是我兒子」。

▲謝祖武兒子謝展榮入圍金鐘新人獎。（圖／八大提供）

此外，謝展榮出道之後，立志經濟獨立，擔心自己的學費與車貸，謝祖武坦言自己沒有金援兒子，他也沒有開口跟父母分享自己對於金錢的憂慮，因此謝祖武堅持不會主動「贊助」，除非謝展榮發聲尋求幫忙他才會出手相助。

▲謝祖武兒子謝展榮入圍金鐘新人獎 。（圖／TVBS）