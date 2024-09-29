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吳慷仁拍陸劇現場被直擊！《富都青年》大陸票房慘…網揭上映1關鍵

記者陳芊秀／綜合報導

男星吳慷仁傳出接演陸劇《執迷》，女主角是孫儷，劇集低調開拍，兩人各自被當地狗仔目擊。而他主演馬來西亞華語片《富都青年》，並勇奪第60屆金馬影帝，該片在台灣上映時創下破1億台幣佳績，9月21日在大陸上映，至今累積票房323萬人民幣（約台幣1455萬元），陸網針對慘待票房也議論紛紛。

▲▼吳慷仁拍戲現場被直擊。（圖／翻攝自微博）

▲吳慷仁、孫儷拍戲現場被直擊。（圖／翻攝自微博）

娛樂博主「酷哥追星日記」29日公開一段影片，直擊陸劇《執迷》的拍攝現場，孫儷頭髮留長，並綁起短馬尾，身穿黑色套裝、黑色高跟鞋，氣色絕佳，吳慷仁身穿藍色襯衫搭配黑長褲，戴著口罩，連私下抽菸也被拍，兩人對手戲受到期待。

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▲▼吳慷仁拍戲現場被直擊。（圖／翻攝自微博）

▲▼吳慷仁拍戲現場被直擊。（圖／翻攝自微博）

▲吳慷仁新劇低調開拍中。（圖／翻攝自微博）

吳慷仁演技深獲肯定，在《富都青年》飾演聾啞人士，票房在台灣激出破億票房，被視為現象級電影。該片已於6月上線Netflix，定檔9月21日大陸上映，根據「貓眼」統計數據，電影票房323萬人民幣（約台幣1455萬元），一部分大陸網友評論「上映票房低的可憐，這劇最牛的就是吳慷仁的演技，其他的真挺一般的」，更有人認為電影已上線串流平台，定檔衝不了票房，片子應該要第一時間上映。還有網友認為電影上映只是意思一下「給出信號這個演員沒有問題」，如此大陸其他公司就敢用，「不然之前電影節活動臨時被叫停還是影響挺大的」。

▲▼吳慷仁拍戲現場被直擊。（圖／翻攝自微博）

▲吳慷仁《富都青年》大陸上映7天323萬人民幣。（圖／翻攝自微博）

▲▼吳慷仁拍戲現場被直擊。（圖／翻攝自微博）

▲陸網議論《富都票房》為何票房低。（圖／翻攝自微博）

其實吳慷仁接連演出港片《但願人長久》、馬來西亞片《富都青年》，4月一度排定在北京國際電影節放映，不料臨時遭到取消，原因被指為電影拷貝損壞無法修復，當時影人對談活動也取消。《富都青年》一度被推測無法上映，如今大陸正式定檔，也有影迷透露，片中部分激情鏡頭確實被刪減。

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