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批台灣綜藝大哥愛拿「節目效果」當免死金牌！他嘆：連中國都不搞這套

記者劉宛欣／綜合報導

65歲主持人徐乃麟捲入發言爭議，被女星楊繡惠控訴上節目被羞辱，面對指控曾解釋純屬節目效果，然而輿論持續延燒，各界對此議題紛紛提出看法，網紅鬼才阿水也在臉書發文質疑「節目效果又成了不尊重人的免死金牌？」

▲楊繡惠　徐乃麟。（圖／翻攝自FACEBOOK／楊繡惠、記者孟育民攝）

▲楊繡惠不滿在節目上被徐乃麟羞辱。（圖／翻攝自FACEBOOK／楊繡惠、記者孟育民攝）

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鬼才阿水在臉書發文指出質疑：「難道節目效果真的是每次不尊重別人，甚至對別人言語輕薄的免死金牌嗎？」他認為節目效果就是用來增加娛樂效果，取悅觀眾同時也提升收視率，並表示「本來這應該是主持技巧之一，透過幽默的言語與極快的反應力來創造笑點，但現在台灣的綜藝節目有做到嗎？看起來界線越來越模糊。」

鬼才阿水指出，每次節目發生言語輕薄、不當肢體碰觸等讓當事人感到不適的情況，加害人總會聲稱是「節目效果」，接著有人會質疑為何當下不反映，他無奈說道：「最後加害人繼續在圈子被人叫哥叫姊，受害人卻逐漸消失在螢光幕前，來賓被欺負好像都是理所當然。」

▲鬼才阿水談論楊繡惠與徐乃麟的風波。（圖／翻攝自鬼才阿水臉書）

▲鬼才阿水談論楊繡惠與徐乃麟的風波。（圖／翻攝自鬼才阿水臉書）

鬼才阿水進一步表示，節目主持人很多時候「就是天一般的存在」，尤其是一線的主持人影響力不亞於製作人，直言「很多時候這些人平常對來賓極盡苛薄，只為了創造節目笑點，但只要有人用相同的方式對他們開玩笑，他們又馬上爆炸，甚至有來賓向他們表示不舒服，還會反過來被檢討是來賓太脆弱。」

最後，鬼才阿水列舉其他國為例，日本、南韓、中國都早已拋棄「傳統秀場文化」主持方式，只有台灣還在原地踏步，讓他即使想要支持台灣節目，但每次看到類似內容就忍不住關掉，感嘆「唯一慶幸的就是觀眾手上還握有遙控器，大不了就不看而已。」

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