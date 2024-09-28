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薔薔難得化淡妝！cos新娘「脫到剩內衣褲」半邊外露 一轉身辣翻

記者潘慧中／綜合報導

薔薔（林嘉凌）出道自《我愛黑澀會》，近年跨足當YouTuber，還自立門戶開了工作室，事業再創巔峰的同時，感情動向一樣備受關注。但在尚未曝光愛情有著落時，她28日先公開「鬼娃新娘」內衣照，吸引近萬人按讚直誇：「很少看到這麼淡妝！」

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

▲▼薔薔難得化淡妝備受誇讚。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

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照片中，可以看到薔薔紮起公主頭，戴上誇張的珍珠項鍊，單穿純白內衣褲入鏡，相當映襯她的膚色之外，渾圓半球豐滿到呼之欲出，一轉身更是露出大半個屁股蛋。

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

▲薔薔公開「鬼娃新娘」內衣照。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

薔薔搭配蕾絲吊帶褲，完美襯托出纖細腰身和穠纖合度的美腿。除了火辣身材，她難得以淡妝入鏡的模樣，吸引不少粉絲留言誇讚：「很適合這個唇色」、「不同的妝容風格美啊」、「這個妝感也好適合。」

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

▲▼薔薔。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

▲薔薔辣露好身材。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

事實上，薔薔4月曾主動PO出一張和肌肉男的合照，並附上一顆愛心圖案喊「直到視線變得模糊，直到不能呼吸，讓我們形影不離」。關於男方的真實身分，她僅解釋是「固定伴遊」，並透露頻道裡有很多伴遊，「如果大家喜歡或是有興趣的話，也可以推薦不同的伴遊。」

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