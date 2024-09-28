記者潘慧中／綜合報導

徐乃麟與楊繡惠的紛爭最近鬧得沸沸揚揚，但他事後解釋「妳最賤」3字純屬節目效果。對此，前幾天剛和他錄完影的胡文英，27日發文吐露乃哥私底下的真面目，「他是個真性情的人。」

▲胡文英鋼錄製完《挑戰吧！大神》。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



胡文英表示，幾天前剛錄製徐乃麟的《挑戰吧！大神》，錄影前聽到化妝師開玩笑說「麻將打不好會被乃哥罵」，她頓時有點慌張。正式開錄後，乃哥站在後方觀看，讓她更緊張了。

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結束錄影後，胡文英正在講電話，卻剛好聽到徐乃麟跟大家聊說「胡文英怎麼這樣打牌」，嚇得她趕緊跟乃哥說「不好意思」，對方則大方回應「沒事沒事」。

▲徐乃麟喜歡打麻將。（圖／翻攝自Facebook／東風衛視_挑戰吧大神）



經過此事，胡文英稱讚徐乃麟是真性情的人，和大家聊天只是在分析剛才打牌的情況。至於楊繡惠，由於一起上過通告，胡文英清楚對方是性情豪爽的人，「她感覺受傷害，一吐為快發洩自己的心情」，她也是一樣的人，所以能理解對方，「人與人的相處是最難的，我也還在學習當中。」

胡文英IG全文：

乃哥在節目上說繡惠姐你最賤風波

幾天前我才錄製過乃哥挑戰吧！大神

在化妝室梳化，化妝師開玩笑，跟我說麻將打不好會被乃哥罵，心情有點小慌張

開始錄影打麻將的時候

乃哥坐在我後面觀看，讓我更加緊張

乃哥是真性情的人，他會實話實說來分析

錄完影後，我正在講電話

聽到乃哥跟大家聊聊天說胡文英怎麼這樣打牌

我聽到趕緊跟乃哥說：不好意思

乃哥大方說：沒事沒事

我想他只是在分析剛才打牌的情況

他是個真性情的人

至於繡惠姐我也和她一起上過通告

她也是個真性情豪爽的人

她感覺受傷害，一吐為快發洩自己的心情

我自己也是這樣的人

受到傷害發洩出去就沒事了

人與人的相處是最難的

我也還在學習當中…