ØZI攜手9m88二度合作　唱出短暫戀情的逝去

記者蔡琛儀/台北報導

ØZI繼今年初與落日飛車合作〈SEX TAPE〉,並在7月與艾志恆合作〈EEEASY〉過後,近日又與9m88再次攜手推出新歌〈BLEU〉,也是兩人繼〈BLACK OUT〉後睽違6年再度合作,他們表示:「我們這幾年一直都有聊到要做一首繼〈BLACK OUT〉之後的歌,但跟〈BLACK OUT〉不一樣的是,我們在音樂上都成長許多。」同時ØZI也宣布年底將推出新專輯。

▲ØZI與9m88二度合作新歌〈BLEU〉。(圖/奧曼音樂提供)

〈BLEU〉歌名靈感取自經典香水系列,從香氣蹤跡延伸,用曖昧、隱晦的語言,詮釋約愛、暈船的情慾遊戲,揉合Bossa Nova、R&B與爵士元素的曲風,以慵懶又撩人的音樂氛圍,吟遊一場曖昧的音韻流轉。對ØZI來說,香水是能展現個人品味與魅力,並決定約會對象印象的單品,因此這次以經典香水作為靈感,用氣味的散去敘述一段夏日短暫消逝的曖昧與戀情,描繪時下的約會文化。

而ØZI與9m88的聲線,也揭露了一段無法長久的激情,如同渣男殘留在空氣中的香水味,令人上癮但終究會隨風而逝,歌詞中充滿挑逗、情趣的字眼,刻畫短暫、即興的情感世界,讓人沉醉其中又無法自拔,呼應歌詞裡的「說好的不留戀/妳怎麼又反悔?」

9m88則說:「創作時,我想像的是兩個人在異地相遇,彼此能共度的時間雖然短暫,但這段相處卻異常濃烈。最終,他們必須分開,也因為時間有限,無法真正投入到一段長遠的感情中,所以彼此都選擇了不把話說開。」兩人也特別喜歡副歌「The BLEU on you was never meant to stay」歌詞,就如同香水噴在身上後終究會散去,如同一段短暫感情的隱喻。