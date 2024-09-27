ØZI攜手9m88二度合作　唱出短暫戀情的逝去

記者蔡琛儀／台北報導

ØZI繼今年初與落日飛車合作〈SEX TAPE〉，並在7月與艾志恆合作〈EEEASY〉過後，近日又與9m88再次攜手推出新歌〈BLEU〉，也是兩人繼〈BLACK OUT〉後睽違6年再度合作，他們表示：「我們這幾年一直都有聊到要做一首繼〈BLACK OUT〉之後的歌，但跟〈BLACK OUT〉不一樣的是，我們在音樂上都成長許多。」同時ØZI也宣布年底將推出新專輯。

▲ØZI與9m88二度合作新歌〈BLEU〉。（圖／奧曼音樂提供）

〈BLEU〉歌名靈感取自經典香水系列，從香氣蹤跡延伸，用曖昧、隱晦的語言，詮釋約愛、暈船的情慾遊戲，揉合Bossa Nova、R&B與爵士元素的曲風，以慵懶又撩人的音樂氛圍，吟遊一場曖昧的音韻流轉。對ØZI來說，香水是能展現個人品味與魅力，並決定約會對象印象的單品，因此這次以經典香水作為靈感，用氣味的散去敘述一段夏日短暫消逝的曖昧與戀情，描繪時下的約會文化。

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而ØZI與9m88的聲線，也揭露了一段無法長久的激情，如同渣男殘留在空氣中的香水味，令人上癮但終究會隨風而逝，歌詞中充滿挑逗、情趣的字眼，刻畫短暫、即興的情感世界，讓人沉醉其中又無法自拔，呼應歌詞裡的「說好的不留戀／妳怎麼又反悔？」

9m88則說：「創作時，我想像的是兩個人在異地相遇，彼此能共度的時間雖然短暫，但這段相處卻異常濃烈。最終，他們必須分開，也因為時間有限，無法真正投入到一段長遠的感情中，所以彼此都選擇了不把話說開。」兩人也特別喜歡副歌「The BLEU on you was never meant to stay」歌詞，就如同香水噴在身上後終究會散去，如同一段短暫感情的隱喻。