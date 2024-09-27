慈妹臉貼短今「E級車頭燈」超滿足吐舌！　網羨慕：放尊重點

記者顧齊祐／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）因甜美外型與姣好身材圈粉不少人，更成為許多球迷心中的啦啦隊女神。近日她與富邦悍將啦啦隊的好友慈妹一同登上綜藝節目，並在社群平台曬出合照，只見慈妹將整顆頭貼在短今的胸部上，露出滿足的表情，立刻引發了網友暴動。

▲慈妹將短今的胸部當作枕頭躺。（圖／翻攝自instagram／sammie_923）

短今近日在社群平台曬出了與好友慈妹的合照，只見畫面裡短今身穿一襲白色短裙洋裝，大方露出事業線與驚人長腿。而一旁的慈妹站在173公分的短今身旁則顯得十分矮小，兩人相差了一顆頭的距離，慈妹甚至順勢將頭靠在短今的胸部上，當作枕頭躺，並吐出舌頭露出了十分滿足的表情。

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▲短今曬出與慈妹合照，展示兩人好感情。（圖／翻攝自instagram／sammie_923）

短今也在文中寫道「有一種朋友，當你被欺負會為妳出頭抱不平，當你需要她的幫助，義不容辭答應，能讓我在大街上哭出來，大概只有你了，我愛你」，與慈妹大方告白，展示兩人的好感情。

▲慈妹留言「太柔軟惹，別太羨慕我」。（圖／翻攝自instagram／sammie_923）

短今與慈妹的貼胸合照曝光後，立刻引發網友暴動，紛紛留言「為什麼慈妹可以」、「好萌的身高差」、「慈妹好幸福的笑」、「頭放哪裡？ 放尊重點唷」、「這個逆天長腿太美了吧」。慈妹也笑回「太柔軟惹，別太羨慕我」。