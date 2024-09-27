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宋米秦認「斷聯郭雪芙6年」原因曝光：不曉得方不方便跟我說話

記者蔡琛儀／台北報導

宋米秦推出全新單曲〈燈火〉，今（27日）出席記者會，她過去和李毓芬、郭雪芬合組女團「Dream girsl」，但團體於2016年解散，不免又被問到前團員郭雪芙和李毓芬的相關話題，宋米秦今坦言，2018年懷孕以後就沒有再和郭雪芙聯絡，「我忙小朋友，她也忙她的事業，已經有點不同生活圈了，很自然的就...（沒聯絡）。」

▲▼ 宋米秦單曲〈燈火〉媒體餐敘 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 宋米秦推出單曲〈燈火〉 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 宋米秦單曲〈燈火〉媒體餐敘 。（圖／記者黃克翔攝）

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但她得知對方今年入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎，也表示很替她開心。而郭雪芙前陣子出自傳書，對於當年被說是「假面甜心」的事也在書中回應，今天宋米秦被問到，是否覺得她在做自己？緩頰：「她當然是做自己，但我不是每個場合都在，無法知道真實狀況，但在團體時就是比較做自己，像我也是做自己啊！」她表示自己有郭雪芙之前的電話號碼，笑說：「但我的號碼都沒換，不曉得她有沒有方便跟我講話。」

至於最近Energy、棒棒堂相繼合體復出，被問到Dream girsl有沒有合體可能？當年是團長的宋米秦坦言很期待，自己也沒有排斥，「但也沒有常常聯絡，所以這方面可能要看緣分。」

▲▼LV珠寶期間店星光紅毯-郭雪芙。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼郭雪芙、李毓芬。（圖／資料照／記者周宸亘攝、翻攝自Instagram／leeyufen）

▲▼李毓芬。（圖／翻攝自Instagram／leeyufen）

而李毓芬身為宋米秦女兒Ellie的乾媽，兩人家又住得近，相較之下常聯絡也常見面，她透露李毓芬最近都在精進自己、準備新作品，「有些好像已經好了，她也還在等，我也不曉得她何時出來，就是還在看公司的安排。」也坦言：「她當然是也想趕快出來，相信公司會好好安排，就只能等待。」至於李毓芬是否已經結婚？她連忙代好友否認：「沒有沒有，她還是單身！」不過也說因為自己不是李毓芬的經紀人，因此談到跟對方相關的事也會格外小心一點。

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宋米秦, 郭雪芙, 李毓芬

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