徐乃麟遭網酸開嗆「滾出我臉書」！　解釋罵楊繡惠始末：有著太多無奈

記者孟育民／台北報導

女星楊繡惠26日發文指控遭徐乃麟在節目上罵賤，更回覆網友說：「終於懂唐從聖的痛。」引起外界討論，徐乃麟對此則解釋說：「這就是節目效果，那我以後都不開玩笑好了。」而有網友在徐乃麟臉書開嗆「看到徐乃麟立馬轉台！太賤了」，他親上火線怒嗆：「滾！」

▲徐乃麟和楊繡惠惹出風波。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠、徐乃麟）

有網友疑似為楊繡惠抱不平，在徐乃麟臉書留言「看到徐乃麟立馬轉台！太賤了。」言論直接惹怒他，不忍開砲說：「你用字小心我會告你，你滾出我的臉書。」對此網友則用嘲諷口吻表示，「只是做做效果！」徐乃麟也沒在客氣直言：「滾。」並說已經截好圖準備開告。

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▲徐乃麟開砲網友。（圖／翻攝自Facebook／徐乃麟）

另外，徐乃麟晚間再次解釋，「今天的新聞實在讓我有著太多無奈，因為大家都不知道當天錄影的內容及情形，我自己都請製作單位把當天的錄影畫面調出來了，我也仔細看了，單元內容是急中生智ㄅㄆㄇ剛好抽到了ㄐ這個音，而有三位來賓一起做答而楊為其中一人，有一位說劍龍有一位說踢毽子，楊時間到了答不出來，楊才反應過來說對，賤賤賤我在旁補了一句妳很賤的賤，我怕她誤會我特別還又轉了一下狠劍的劍，就僅僅如此，跟本不是這麼一回事。」