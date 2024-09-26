楊繡惠哭訴遭徐乃麟辱罵　《天才衝衝衝》發聲：當天都相當敬業

記者蔡宜芳／綜合報導

女星楊繡惠26日發文抱怨自己遭綜藝大哥在節目上罵「賤」，引外界聯想其指控的是徐乃麟，而徐乃麟對此則解釋說：「這就是節目效果，那我以後都不開玩笑好了。」稍早，節目《天才衝衝衝》製作單位也出面發聲，澄清「當天沒有刻意辱罵的狀況」。

▲楊繡惠哭訴被徐乃麟罵。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠、徐乃麟）

《天才衝衝衝》製作單位26日發出聲明，表示經過確認後，當天的錄影現場，無論是主持人還是藝人，都表現得相當敬業，大家都致力於提供觀眾最歡樂、最有趣的節目內容，並強調：「沒有任何刻意辱罵的狀況。」

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此前，楊繡惠26日凌晨在社群表示「從今天開始有一個節目我不上了」，她透露自己遭主持人罵「最賤」，認為對方不尊重人。雖然楊繡惠並未指名，但她對於網友留言「唐從聖的痛」回說：「我懂。」引發外界聯想對象就是徐乃麟。

而徐乃麟對此則表示，他有特地請製作人回看錄影的帶子確認，「看了是在注音單元時，因為她一直說不出來，我就說妳不是最賤嗎，怎麼會連賤都講不出來。」表示只是節目效果，「那我以後都不開玩笑好了。」

【天才衝衝衝聲明】

有關乃哥與繡惠姐錄影的事情，

經確認後，

當天錄影現場主持人與藝人都相當敬業，

錄影氣氛歡樂，沒有任何刻意辱罵的狀況，

大家都是為了提供觀眾最歡樂最有趣的節目內容。

《天才衝衝衝》感謝大家對節目的關注與支持。