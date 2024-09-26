胡瓜民視合約法院定案　民視賠錢胡瓜退出除夕節目

記者葉文正／台北報導

胡瓜今年初與民視因為周六綜藝節目時段，改由白冰冰進駐，胡瓜認為民視有合約問題而進行訴訟，保障自己權益，胡瓜今天與媒體見面表示，事實上，合約問題已在兩周前定案，民視方有賠償一筆錢，但他週六時段與民視合約就結束，胡瓜因為今年與明年有重大計畫，今年過年也將無法參加民視除夕特別節目，中斷連續在民視特別節目22年的輝煌功績。

▲胡瓜宣布退出民視除夕特別節目，進行大企劃。（圖／葉文正攝）

胡瓜今天跟媒體見面時表示，週六合約問題終於在法庭協調好，就已經中止周六的合約，因為新節目送案子也來不及，在YT也要錄很多存檔，「我剛剛才去參加YT總部大會，更加深了解跟YT還有別人如何合作，未來會做得更多元化，因為馬上有實境節目，十月份要進去錄影，將是跟安安(胡釋安)跟小禎，總共13集都要住在一起拍攝。就是想跟小禎安安一起走紅毯，享受金鐘的洗禮。

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▲胡瓜終止周六與民視合約。（圖／葉文正攝）

胡瓜也透露，這次的協調庭，除了跟兩個律師之外還有跟民視副總許念台，現場一個法官兩個律師，算是協調庭，做完結束就好，禮拜六合約可以空出來，已經協調兩個月了，金額有保密協定，錢不是最重要，但雙方可以把石頭放下來，不再是恩恩怨怨。」

▲胡釋安今天也現身。（圖／葉文正攝）

胡瓜也感嘆，除夕特別節目今年實在沒辦法在民視做，因為沒時間，明年二月22日與23日，會做在北流的演唱會，做一個「鑽石舞台松柏情」演唱會，包括有任賢齊，藍心湄陳美鳳，康康、歐弟跟我等藝人，目前我還在找，做一個鑽石舞台松柏情，國台語歌都會有，讓老人家有地方聽歌，藍寶石我全部捐給老人家。晚會不會給電視台，也不會給網路播，給這些的話是自掘死路，殺雞取卵。

胡瓜表示，希望高流也要這樣做，不要短視近利，目前也還在邀辛龍，但他還沒有回我，還要找AKB48，會安排訪問等等，二姊江蕙可能叫不動，一定請不動，江蕙要市長級才能邀請。

至於演唱會預算，胡瓜說我要付場租，門票也自己負責，還要預告這節目，不是跟冰冰跟民視有關，周日還在做，已經21年了，不要再破壞。

他說10月18日有事情，也為金鐘盡力了。YT粉絲20萬就要抽兩支手機，做YT節目大概以百萬元為基準，目前還沒花完，也考慮參加參加走鐘獎，但得要入圍才行。