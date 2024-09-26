李易突送六月香奈兒！　她抓包1事氣喊：我就知道

記者王靖淳／綜合報導

藝人六月（蔡君茹）和李易結婚即將邁入13年，夫妻倆日前卻傳出婚變分居的消息，但雙方一同現身活動闢謠，引發外界關注兩人的感情現況。然而，六月最近透過社群發文分享，李易突然送她香奈兒，讓她不禁懷疑對方可能瞞著她買重機。不料，當六月得知禮物的背後動機後，氣得直呼：「我就知道！」

▲李易、六月結婚將邁入13年。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）

六月在文中透露，自己對這個禮物背後的猜測，打趣地說道：「李先生今天送我這個！他是不是又偷買重機？」這段話引發粉絲們的好奇心，紛紛猜測這次的驚喜究竟是什麼。沒想到李易在看到老婆的貼文後，馬上轉發到IG限動，同時也向對方坦承，自己買車又改車的事實，讓六月看到後不禁直言：「我就知道！」

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▲李易送六月香奈兒項鍊。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）

不久後，六月揭曉答案，原來這份禮物是她夢寐以求的香奈兒項鍊，她開心地表示，這條項鍊是她心儀已久的收藏品，並強調這款項鍊「聽說絕版了」，讓她更加珍惜這份禮物，並對李易讚譽有加，甜蜜表示這次的選擇「值得誇獎」。

▲六月對李易送的禮物稱讚有加。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）

事實上，李易日前曾在節目中坦言，「當初太快結婚，其實個性還沒磨合好。」事後更在Threads發文提到「逝去的感情無須留戀」、「你很愛的人，未必適合你！很適合你的人，你未必很愛。」貼文一出，引發外界好奇夫妻倆的感情狀況，後來兩人在出席公開活動時雙雙闢謠，還開玩笑說：「哪一天真的分開，一定會跟大家講。」