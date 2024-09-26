ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《正港分局》成語殺人事件評價兩極　爆紅MBTI、年輕人愛用簡語都出現

文／女子學

萬眾矚目的Netflix影集《正港分局》開播後話題不斷。由金百倫監製、程偉豪與殷振豪執導，是電影《關於我和鬼變成家人的那件事》衍生的全新影集IP。

作為電影的再生影集，主演也是原班黃金陣容。正港分局小隊由許光漢、王淨、馬念先、黃奇斌、Lulu 黃路梓茵、林鶴軒、陳彥佐等人主隊破案。影集新角色則由《木曜4超玩》的主持群：邰智源、坤達、KID等人擔綱演出。

▲正港分局 。（圖／《正港分局 》劇照）

▲《正港分局》開播後話題不斷。（圖／FB@ggprecinct ，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

全新劇情，以「成語殺人事件」為核心

《正港分局》以「成語殺人事件」為故事主軸。劇情講述著超兩光的正港分局小隊，在破獲毒梟案件後，接著馬上要面對棘手的連續殺人事件。

影集從吳明漢（許光漢飾）破獲毒梟案件回歸分隊說起。當他以為與毒梟奮力拼搏成功後，能順利當上小隊長時，卻發現竟然是自己的死對頭林子晴（王淨飾）搶先升官。氣憤不已的他，再次展開與子晴大吵的局面。

與此同時，接連有人因為寫錯字而受害。吳明漢和林子晴不得不開始追查，而他們也發現，這起事件竟然與20年前的「成語殺人案」有關，於是他們便找了當年的兇手水源（邰智源飾）協助破案。究竟這群超ㄎㄧㄤ的警員們，會怎麼與中文造詣極強的兇手鬥智呢？

▲正港分局 。（圖／《正港分局 》劇照）

用詼諧手法暗諷世代的語言怪異行為

雖是今年期待度很高影集，《正港分局》的評價在上映後卻很兩極。不過影集的全新劇情，創意十足，娛樂感滿滿，編輯認為最大的特色是「反差感」。

一群兩光的警察，對上一個學識淵博的兇手，用成語典故呈現受害者的死法。這樣的懸疑推理，不僅讓劇情有多處轉折，這群傻裡傻氣的警員們，也在嚴肅沉重的辦案過程中，讓劇情多了搞笑、輕鬆的反差氛圍。同時，這些死法，也帶給觀眾很強烈的視覺效果，膽小的影迷，觀看之前要先做好心理準備。

▲正港分局 。（圖／《正港分局 》劇照）

此外，影集還有許多現代感的小巧思，像是近年很紅的MBTI，還有年輕人愛用的簡語都有出現在劇情中。

《正港分局》可以說是用詼諧的手法，暗諷這個時代在語言上的怪異行為，全集共6集，搞笑懸疑兼具，是部能輕鬆追的小品影集。

延伸閱讀

《關於我和鬼變成家人的那件事》：當恐同警察相遇同志冤魂，光怪陸離卻笑料滿滿的奇幻浪漫電影！

許光漢入伍再掀話題！盤點 4 部近年許光漢主演影視作品

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

推薦閱讀

方文琳罹患食道癌！校花女兒心碎哭：都是妳愛喝高粱 認了常喝熱湯

方文琳罹患食道癌！校花女兒心碎哭：都是妳愛喝高粱 認了常喝熱湯

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

獨家／楊繡惠被辱罵賤封殺《衝衝衝》　回家哭20分不敢讓爸媽知道

獨家／楊繡惠被辱罵賤封殺《衝衝衝》　回家哭20分不敢讓爸媽知道

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

陳致遠發文懷念兄弟象！　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」萬人讚翻

陳致遠發文懷念兄弟象！　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」萬人讚翻

張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」

張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」

陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」

陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」

陳致遠蹭周思齊多荒謬？球迷「用蘿拉事件神比喻」釣出蔡阿嘎：秒懂！

陳致遠蹭周思齊多荒謬？球迷「用蘿拉事件神比喻」釣出蔡阿嘎：秒懂！

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

楊繡惠哭訴遭徐乃麟辱罵　《天才衝衝衝》發聲：當天都相當敬業

楊繡惠哭訴遭徐乃麟辱罵　《天才衝衝衝》發聲：當天都相當敬業

陳致遠「目的達到了」深夜悄刪文！網罵爆：比黃安討厭 他被釣出回應

陳致遠「目的達到了」深夜悄刪文！網罵爆：比黃安討厭 他被釣出回應

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

方文琳罹患食道癌！校花女兒心碎哭：都是妳愛喝高粱 認了常喝熱湯

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

獨家／楊繡惠被辱罵賤封殺《衝衝衝》　回家哭20分不敢讓爸媽知道

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

陳致遠發文懷念兄弟象！　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」萬人讚翻

張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」

陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」

陳致遠蹭周思齊多荒謬？球迷「用蘿拉事件神比喻」釣出蔡阿嘎：秒懂！

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

女子學, 台劇, 正港分局, 許光漢, 王淨

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 黃偉晉被張惠妹經紀人簽下！　他認了：壓力很大
  2. 林舒語開團購認「無時無刻都在工作」！　吐心聲嘆：哭完再爬起
  3. 《不夠善良的我們》再傳捷報！許瑋甯、柯震東入圍新加坡影藝大獎
  4. KID、峮峮體驗夢幻香氛之旅 戳戳樂戳出好禮拿大獎
  5. 神秘男上門稱「約好換瓦斯」　翁馨儀曝驚悚過程：好險沒放他進去
  6. 小嫻回歸學生認挫折「最怕3件事」！　罕吐重返校園心聲：過程痛苦
  7. 「男版宋慧喬」在台灣！重現《黑暗榮耀》台詞　肉麻喊話INFINITE
  8. 金曲歌王「百萬結婚禮金」全拿去投資　9年賺千萬...還在台北市買房
  9. BKPP要辦冥婚了！泰版《鬼家人》正式片名曝光　導演口袋掏出亮點
  10. APRIL霸凌又翻盤！5位工作人員出面：是1個人霸凌5個人　韓網罵爆

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366