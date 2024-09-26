《正港分局》成語殺人事件評價兩極　爆紅MBTI、年輕人愛用簡語都出現

文／女子學

萬眾矚目的Netflix影集《正港分局》開播後話題不斷。由金百倫監製、程偉豪與殷振豪執導，是電影《關於我和鬼變成家人的那件事》衍生的全新影集IP。

作為電影的再生影集，主演也是原班黃金陣容。正港分局小隊由許光漢、王淨、馬念先、黃奇斌、Lulu 黃路梓茵、林鶴軒、陳彥佐等人主隊破案。影集新角色則由《木曜4超玩》的主持群：邰智源、坤達、KID等人擔綱演出。

▲《正港分局》開播後話題不斷。（圖／FB@ggprecinct ，下同）

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全新劇情，以「成語殺人事件」為核心



《正港分局》以「成語殺人事件」為故事主軸。劇情講述著超兩光的正港分局小隊，在破獲毒梟案件後，接著馬上要面對棘手的連續殺人事件。

影集從吳明漢（許光漢飾）破獲毒梟案件回歸分隊說起。當他以為與毒梟奮力拼搏成功後，能順利當上小隊長時，卻發現竟然是自己的死對頭林子晴（王淨飾）搶先升官。氣憤不已的他，再次展開與子晴大吵的局面。

與此同時，接連有人因為寫錯字而受害。吳明漢和林子晴不得不開始追查，而他們也發現，這起事件竟然與20年前的「成語殺人案」有關，於是他們便找了當年的兇手水源（邰智源飾）協助破案。究竟這群超ㄎㄧㄤ的警員們，會怎麼與中文造詣極強的兇手鬥智呢？

用詼諧手法暗諷世代的語言怪異行為



雖是今年期待度很高影集，《正港分局》的評價在上映後卻很兩極。不過影集的全新劇情，創意十足，娛樂感滿滿，編輯認為最大的特色是「反差感」。

一群兩光的警察，對上一個學識淵博的兇手，用成語典故呈現受害者的死法。這樣的懸疑推理，不僅讓劇情有多處轉折，這群傻裡傻氣的警員們，也在嚴肅沉重的辦案過程中，讓劇情多了搞笑、輕鬆的反差氛圍。同時，這些死法，也帶給觀眾很強烈的視覺效果，膽小的影迷，觀看之前要先做好心理準備。

此外，影集還有許多現代感的小巧思，像是近年很紅的MBTI，還有年輕人愛用的簡語都有出現在劇情中。

《正港分局》可以說是用詼諧的手法，暗諷這個時代在語言上的怪異行為，全集共6集，搞笑懸疑兼具，是部能輕鬆追的小品影集。

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