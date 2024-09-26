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10年前罹甲狀腺癌　29歲男歌手認「又長腫瘤緊急開刀」！

記者蔡琛儀／台北報導

曾在2023年一口氣入圍金曲歌王、新人獎的鶴The Crane，曾透露自己10年前得過甲狀腺癌，後來整個甲狀腺連同惡性腫瘤都摘除，因此這些日子他每天起床都要自行補充甲狀腺素及回診追蹤。不過29歲的他今年被發現指數異常，超音波也照到脖子有一顆腫瘤，因此在月初時開刀動手術取出，但化驗結果尚未公布。

▲▼ 鶴 The Crane新作〈DISEASE〉。（圖／ROMAD落夢地提供）

▲鶴 The Crane日前發現脖子長腫瘤。（圖／ROMAD落夢地提供）

這也讓他更加珍惜生命無常，認為不如在有限的時間裡燃燒熱情，更笑稱自己「真的很愛音樂」，他也拍影片感謝外界關心，透露各方關切訊息讓他在病房看到哭。而他去年於Legacy舉辦千人專場創下完售佳績，近期全心投入新專輯製作，並驚喜釋出新作〈DISEASE〉，也宣布12月8日將於Zepp New Taipei舉辦今年個人唯一專場演唱會。

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新歌〈DISEASE〉揣摩八零年代初期的 Disco 聲響並營造跳舞的氛圍，以復古的全類比方式錄製，歌曲是他有感於生活被手機控制，以「手機成癮」為核心概念，點出五大症狀包括「忘記帶手機出門就很焦慮！甚至不惜放棄一天的行程趕回家」、「每過幾分鐘就想看一下時間（明明不在乎時間）」、「明明打開手機要訂餐，手指卻自然而然打開社群軟體」、「光是坐著不做任何事情五分鐘就覺得無聊到瘋掉」、「被廣告打到就會真的下訂的手機購物狂」，也自剖成癮程度大約60%，自認有點超標。

▲▼ 鶴 The Crane新作〈DISEASE〉。（圖／ROMAD落夢地提供）

▲ 鶴 The Crane推出復古新作〈DISEASE〉。（圖／ROMAD落夢地提供）

鶴The Crane表示：「其實手機成癮是各個面向的，包括對於跟上世界的焦慮、速度感的失控、擁有一切資訊的安全感，以及被大家看見的渴望。」而身為工作狂的鶴The Crane，在歷經長達14小時的跨夜MV拍攝後，被問：「手機沒電前只能做一件事，你會做什麼？」鶴竟幽默回：「買自己演唱會的門票！」無時無刻都處在工作狀態中的他，也再度讓身邊夥伴看見對待自己所在乎事情的敬業與熱情。而他也預告演唱會將邀請「國際級嘉賓」亂入現場，還被友人爆雷可能是是與動漫有關的歌手，以及近日討論度很高的演出中曾出現的人物。

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